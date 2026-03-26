Óscar García na Klassieker: "Ik vond het een goede wedstrijd"

Feyenoord en Ajax hielden elkaar zondagmiddag in evenwicht in de Klassieker. In De Kuip eindigde het duel in 1-1. Na afloop was er veel kritiek op de kwaliteit van de wedstrijd. Ajax-trainer Óscar García heeft toch genoten, ondanks dat de bezoekers aanvallend weinig klaarspeelden.

"Het was nooit onze intentie om zo ver terug te zakken", blikt García terug tegenover Voetbal International. "Wat we wilden, was mét de bal verdedigen, maar dat lukte ons niet. Als je de bal verovert, moet de eerste pass accuraat zijn. Maar dat kregen we niet voor elkaar, daar waren we heel slordig in. Dat was één van de redenen: we raakten telkens de bal kwijt, dan word je bang en ga je wat verder inzakken."

De Spanjaard had op iets meer moed van zijn elftal gehoopt. "We moeten dapper zijn en verdedigen met de bal, niet zonder de bal. Want een team als Ajax is dat niet gewend", aldus García, die geen harde conclusies aan het duel wilde verbinden. "Ik vond het een goede wedstrijd. Misschien geen leuke, maar tactisch wel een interessante", meent hij.

"Ik zie het zo: toen we vorige week 4-0 wonnen van Sparta waren we niet het beste team ter wereld en nu zijn we niet ineens een matig team", vervolgt García. "We hebben veel spelers uit de academie die de filosofie van de club kennen, wat wij proberen is om hen te verbeteren, en dit soort wedstrijden zijn daar de beste manier voor."