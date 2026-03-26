Óscar García na Klassieker: "Ik vond het een goede wedstrijd"
Feyenoord en Ajax hielden elkaar zondagmiddag in evenwicht in de Klassieker. In De Kuip eindigde het duel in 1-1. Na afloop was er veel kritiek op de kwaliteit van de wedstrijd. Ajax-trainer Óscar García heeft toch genoten, ondanks dat de bezoekers aanvallend weinig klaarspeelden.
"Het was nooit onze intentie om zo ver terug te zakken", blikt García terug tegenover Voetbal International. "Wat we wilden, was mét de bal verdedigen, maar dat lukte ons niet. Als je de bal verovert, moet de eerste pass accuraat zijn. Maar dat kregen we niet voor elkaar, daar waren we heel slordig in. Dat was één van de redenen: we raakten telkens de bal kwijt, dan word je bang en ga je wat verder inzakken."
De Spanjaard had op iets meer moed van zijn elftal gehoopt. "We moeten dapper zijn en verdedigen met de bal, niet zonder de bal. Want een team als Ajax is dat niet gewend", aldus García, die geen harde conclusies aan het duel wilde verbinden. "Ik vond het een goede wedstrijd. Misschien geen leuke, maar tactisch wel een interessante", meent hij.
"Ik zie het zo: toen we vorige week 4-0 wonnen van Sparta waren we niet het beste team ter wereld en nu zijn we niet ineens een matig team", vervolgt García. "We hebben veel spelers uit de academie die de filosofie van de club kennen, wat wij proberen is om hen te verbeteren, en dit soort wedstrijden zijn daar de beste manier voor."
Dave Maasland vreest: "Dan heeft Ajax er een klein probleem bij"
Steur onthult: "Ik heb daar inderdaad met hem over gesproken"
Óscar García na Klassieker: "Ik vond het een goede wedstrijd"
Ten Cate: "Mijn moeder is nog nooit zo geïnteresseerd geweest"
'PSV gaat spoedig miljoenen neertellen voor oud-speler van Ajax'
Ajax deelt plannen Nieuwe Toekomst: "Moet visitekaartje worden"
Wilfred Genee onthult: "Hij kon alles zien in systeem van Ajax"
Bounida hakt knoop door en krijgt direct bijzondere uitnodiging
Willie Overtoom haalt uit naar Ajax: "Ze worden teveel gepamperd"
Spaan ziet 'groot verschil' Ajax en Feyenoord: "Meteen naar O19"
Van 't Schip waarschuwde Ajax al voor datalek: "Zou niet moeten"
"Real Madrid stelde alles in het werk om deze Ajacied te halen"
Mark Verkuijl voor het eerst weer in actie na overlijden vriendin
Cruijff 'geschrokken' van Ajax: "Hij zag het met lede ogen aan"
Perez kraakt Ajacied: "Hij had nul keer de bal in twintig minuten"
'Brobbey na sterk debuutseizoen al gelinkt aan stap omhoog'
Noa Lang over lelijke blessure: "Een vrouw sprong op en schreeuwde"
'Transferwaarde Kasper Dolberg daalt opnieuw met miljoenen'
Ajax bevestigt hack: Amsterdamse club doet meteen aangifte
Tomiyasu moet rentree uitstellen, Ajax-verdediger niet fit genoeg
Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"
Ajax slachtoffer van hack: zorgen om seizoenkaarten en stadionverboden
Van Gaal blijft na positief gesprek langer verbonden aan Ajax
Reiziger verklaart absentie Ajacied: "Hij is zeker in beeld"
Jeugdig Ajax speelt oefenwedstrijd tegen FC Volendam gelijk
Noa Lang geniet van Ajax-speler: "Zet ik de televisie voor aan"
Ajax-doelwit is zeer gewild: "Dan word ik nóg interessanter"
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Chris Woerts kritisch op Óscar García: "Ajax wilde niet winnen"
Bosz 'loog' om Johan Cruijff te ontmoeten: "Had hij in de gaten"