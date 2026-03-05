'Óscar García nu al op lijstje bij twee clubs uit Eredivisie'

Óscar García heeft zich in korte tijd in de kijker gewerkt bij clubs uit de Eredivisie. Volgens FootballTransfers , dat zich baseert op Spaanse bronnen, volgen meerdere clubs uit het hoogste niveau van Nederland de trainer van Jong Ajax met interesse.

De Spanjaard staat pas sinds 10 februari aan het roer bij de beloftenploeg van Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn aanstelling zorgde destijds voor de nodige ophef. Technisch directeur Jordi Cruijff had zijn functie nog maar net aanvaard toen hij besloot om Willem Weijs, de toenmalige hoofdtrainer van Jong Ajax, te vervangen door García.

Onder leiding van García lijkt Jong Ajax inmiddels wel een stap vooruit te hebben gezet. De Amsterdamse talenten staan nog altijd onderaan in de Keuken Kampioen Divisie, maar het verschil met de ploegen boven hen is kleiner geworden. Bij zijn debuut verloor García nipt van het inmiddels bijna gepromoveerde SC Cambuur, waarna Jong Ajax ongeslagen bleef met twee zeges en een gelijkspel.

Volgens FootballTransfers is de ontwikkeling onder García ook buiten Amsterdam niet onopgemerkt gebleven. ‘Minstens twee clubs uit de Eredivisie’ zouden al hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden om met hem samen te werken vanaf komend seizoen. Een snelle overstap ligt echter niet voor de hand, aangezien García nog tot medio 2027 vastligt bij Ajax. Geïnteresseerde clubs zullen dus een transfersom moeten betalen als zij hem willen losweken. Bovendien wordt de Spanjaard ook genoemd als mogelijke kandidaat voor een rol bij het eerste elftal van de Amsterdammers.