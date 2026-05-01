Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"

Zaterdagavond staat de topper tussen Ajax en PSV op het programma in de Eredivisie. De Eindhovense gasten missen enkele sterkhouders in Amsterdam, maar ook de thuisploeg is niet geheel compleet. Hoofdtrainer Óscar García verklapte namelijk dat Davy Klaassen niet beschikbaar is.

"Hij heeft vandaag niet getraind en zal er normaal gesproken niet bij zijn. Takehiro Tomiyasu keert terug na een schorsing", vertelde García vrijdagmiddag, geciteerd door De Telegraaf. Vervolgens stelde de Spanjaard de fans gerust over Mika Godts. Tegen NAC greep hij naar zijn hamstring. "Hij had kramp, net als de wedstrijd daarvoor. Maar hij heeft goed getraind en vormt geen probleem."

Ajax is nog volop verwikkeld in de strijd om Europees voetbal rechtstreeks veilig te stellen en de hoofdtrainer heeft vertrouwen in een goede afloop. "Een club als Ajax hoort daar thuis", aldus García, die hoopt langdurig bij de club te kunnen blijven. "Niet voor één seizoen, maar misschien wel voor de rest van mijn carrière. Voor nu wil ik zoveel mogelijk punten halen. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Ik ben nu niet met mijn toekomst bezig."