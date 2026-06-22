'Oscar García vindt vlak na Ajax-vertrek nieuwe klus in Polen'

Oscar García zou volgens Poolse media daags na zijn vertrek in Amsterdam alweer een nieuwe club hebben gevonden. De Spanjaard wordt naar verwachting hoofdtrainer van Pogoń Szczecin, dat uitkomt op het hoogste niveau in Polen.

'Aardbeving bij Pogoń Szczecin', schrijft Meczyki. Volgens het Poolse medium heeft Deen Thomas Thomasberg zijn taken als huidige trainer neergelegd. García zou al langere tijd in contact zijn met Pogoń Szczecin om zijn plek over te nemen.

Ajax en García besloten deze week in goed overleg de samenwerking te stoppen. De 53-jarige oefenmeester lijkt na zijn tijd als interim-trainer bij Ajax nu op korte termijn een nieuwe werkgever te vinden. Volgens Meczyki is een deal aanstaande.