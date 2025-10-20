AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Oscar Gloukh aangepakt': "Die zou ik even bij zijn oren grijpen"

Arthur
John en Heitinga en een teleurgestelde Oscar Gloukh
John en Heitinga en een teleurgestelde Oscar Gloukh Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem heeft weinig waardering voor het optreden én het gedrag van Ajax-middenvelder Oscar Gloukh. In zijn column in het Algemeen Dagblad uit de oud-international stevige kritiek op de 21-jarige Israëliër, die zich tijdens de 0-2 nederlaag tegen AZ misdroeg na zijn wissel.

Van Hanegem toont in zijn stuk vooral medelijden met Ajax-trainer John Heitinga. "John Heitinga lijkt in niets meer op de jongen van afgelopen zomer toen hij vol goede moed aan het seizoen begon. Ik zie pure stress, wanhoop dat het maar niet beter gaat. Als trainer ben je dan geneigd spelers te sparen, ze te vriend te houden."

Volgens De Kromme is Gloukh daar een voorbeeld van. "En dan krijg je zo'n Gloukh die gek genoeg is gaan denken dat hij het wel heel erg goed doet dit seizoen," schrijft hij. "Dat komt ook omdat de mensen die in het verleden spelers als Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Hakim Ziyech voor hun neus zagen excelleren opeens doen alsof Gloukh een fenomeen is."

De voormalig Feyenoord-icoon vraagt zich hardop af waarom Gloukh zoveel steun krijgt vanuit de Ajax-aanhang. "Als hij niet mee wil verdedigen, zet Heitinga er maar een paar verdedigend ingestelde spelers in. Gloukh moet spelen volgens hen."

Van Hanegem vindt dat de middenvelder wel wat bijsturing kan gebruiken. "Die zou ik als trainer even bij zijn oren grijpen deze week. Dat overdreven gedweep met middelmaat, dat past ook helemaal niet bij Ajax."

Gerelateerd:
Hugo Borst op de tribune bij Sparta Rotterdam

Borst zijn kritiek niet mals: "Hij is de uitvinder van het bedrog"

0
Calvin Bassey, Felix Zwayer en Hirving Lozano

Ajax weer geleid door oude bekende scheidsrechter tegen Chelsea

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 9 15 22
2 Feyenoord 8 12 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd