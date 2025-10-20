'Oscar Gloukh aangepakt': "Die zou ik even bij zijn oren grijpen"

Willem van Hanegem heeft weinig waardering voor het optreden én het gedrag van Ajax-middenvelder Oscar Gloukh. In zijn column in het Algemeen Dagblad uit de oud-international stevige kritiek op de 21-jarige Israëliër, die zich tijdens de 0-2 nederlaag tegen AZ misdroeg na zijn wissel.

Van Hanegem toont in zijn stuk vooral medelijden met Ajax-trainer John Heitinga. "John Heitinga lijkt in niets meer op de jongen van afgelopen zomer toen hij vol goede moed aan het seizoen begon. Ik zie pure stress, wanhoop dat het maar niet beter gaat. Als trainer ben je dan geneigd spelers te sparen, ze te vriend te houden."

Volgens De Kromme is Gloukh daar een voorbeeld van. "En dan krijg je zo'n Gloukh die gek genoeg is gaan denken dat hij het wel heel erg goed doet dit seizoen," schrijft hij. "Dat komt ook omdat de mensen die in het verleden spelers als Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Hakim Ziyech voor hun neus zagen excelleren opeens doen alsof Gloukh een fenomeen is."

De voormalig Feyenoord-icoon vraagt zich hardop af waarom Gloukh zoveel steun krijgt vanuit de Ajax-aanhang. "Als hij niet mee wil verdedigen, zet Heitinga er maar een paar verdedigend ingestelde spelers in. Gloukh moet spelen volgens hen."

Van Hanegem vindt dat de middenvelder wel wat bijsturing kan gebruiken. "Die zou ik als trainer even bij zijn oren grijpen deze week. Dat overdreven gedweep met middelmaat, dat past ook helemaal niet bij Ajax."