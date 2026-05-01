Oscar Gloukh belooft beterschap: "Ik had verwacht meer te spelen"

Ajax neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen landskampioen PSV. Het duel in Eindhoven eindigde in 2-2 en daar kijkt Oscar Gloukh met een goed gevoel op terug.

"Het was een van mijn beste wedstrijden van het seizoen, hoewel ik niet eens op mijn positie speelde. De eerste goal is altijd mooi. Daarna kwamen er meer", vertelt Gloukh bij de NOS over het heenduel in Eindhoven. De Israëliër kwam in de zomer van 2025 voor een flinke transfersom naar Amsterdam en de verwachtingen waren hooggespannen. Toch vallen zijn statistieken tegen. "Ik had verwacht meer te spelen, maar wist dat er concurrentie was."

En dat was niet makkelijk voor Gloukh. Zeker niet toen de positie van hem verdween op het moment dat Fred Grim verdedigender ging spelen met Ajax. "Ik heb mijn hele leven als tien gespeeld of anders als linkermiddenvelder. Het was moeilijk dat mijn positie er niet was, maar ik ben alles blijven geven en ik heb ook geleerd van spelen op andere posities."