Oscar Gloukh bewierookt door oud-Ajacied: "Een hele goede speler"

Scherpen stond met Sturm Graz een aantal keer tegenover het RB Salzburg van Gloukh. "Ik denk dat ik vijf keer tegen hem heb gespeeld en ik moet zeggen dat ik hem wel een heel goede speler vind. Hij is heel technisch en zeer behendig", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Hij kan goed dribbelen, beweegt goed tussen de linies en kan ook goals maken. Het is een speler die goed in de kleine ruimtes is."

Volgens Scherpen past de aanvallende middenvelder goed bij het spel van Ajax. "Hij is een speler met veel wapens. Onze trainer besteedde in de tactische besprekingen ook altijd wat meer aandacht aan hem", aldus de doelman. "Dat hij heel erg tweebenig is, maakt hem ook heel lastig te verdedigen."