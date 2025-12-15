Oscar Gloukh zeer lovend: "Ik merk het ook als in de stad ben"

Oscar Gloukh (21) redde Ajax van een nederlaag tegen PSV, leidde de ploeg naar de eerste zege in de Champions League en is vastbesloten het verschil met aartsrivaal Feyenoord in De Klassieker te verkleinen. De Israëlische middenvelder spreekt vol lof over de steun die hij van de Ajax-aanhang ontvangt.

De liefde voelt hij ook buiten het stadion. "Ik merk het ook als in de stad ben", begint Gloukh tegenover het Algemeen Dagblad. "Als ik naar een restaurant ga, komen supporters vaak op me af. Dat is erg leuk om mee te maken. Ik voel me heel goed. Dat komt door ook de klik met onze supporters. Ik hoop dat dat zo blijft."

De makkelijkste maanden uit Gloukhs carrière waren het niet. Ajax haalde hem vlak voor de competitiestart voor bijna 15 miljoen euro, waarna hij speelde op meerdere posities en soms genoegen moest nemen met een plek op de bank.

"Ik miste de voorbereiding met het team", vervolgt de middenvelder. "Dat maakte het begin lastiger. Toch probeerde ik alle kansen aan te grijpen om mijn plek te veroveren en te behouden. Ik hoop dit vol te houden. Dus goals maken, assists geven en het team aan punten helpen. Of jullie tegen FK Qarabag (2-4 zege Ajax, red.) de beste Oscar zagen? Ik hoop dat het steeds beter wordt."

Gloukh ziet genoeg ruimte voor groei in zijn spel. "Dat heb ik altijd gezegd, dat ik vooral in het verdedigende nog moet groeien. Dat is het belangrijkste voor me. Ik denk dat het nu de goede kant op gaat. Dat wil ik alleen doorzetten, want het moet nóg veel beter", vertelt hij.

De middenvelder was bij 11 goals betrokken in 22 duels en valt op met dribbel, wendbaarheid en techniek. "Maar ook dat moet ik door blijven ontwikkelen. Mijn passing, mijn overzicht, het geven van assists, het maken van goals. Ik wil continu in alles beter worden, altijd", aldus Gloukh.