Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oscar Gloukh zeer lovend: "Ik merk het ook als in de stad ben"

Cherine
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © BSR Agency

Oscar Gloukh (21) redde Ajax van een nederlaag tegen PSV, leidde de ploeg naar de eerste zege in de Champions League en is vastbesloten het verschil met aartsrivaal Feyenoord in De Klassieker te verkleinen. De Israëlische middenvelder spreekt vol lof over de steun die hij van de Ajax-aanhang ontvangt.

De liefde voelt hij ook buiten het stadion. "Ik merk het ook als in de stad ben", begint Gloukh tegenover het Algemeen Dagblad. "Als ik naar een restaurant ga, komen supporters vaak op me af. Dat is erg leuk om mee te maken. Ik voel me heel goed. Dat komt door ook de klik met onze supporters. Ik hoop dat dat zo blijft."

De makkelijkste maanden uit Gloukhs carrière waren het niet. Ajax haalde hem vlak voor de competitiestart voor bijna 15 miljoen euro, waarna hij speelde op meerdere posities en soms genoegen moest nemen met een plek op de bank.

"Ik miste de voorbereiding met het team", vervolgt de middenvelder. "Dat maakte het begin lastiger. Toch probeerde ik alle kansen aan te grijpen om mijn plek te veroveren en te behouden. Ik hoop dit vol te houden. Dus goals maken, assists geven en het team aan punten helpen. Of jullie tegen FK Qarabag (2-4 zege Ajax, red.) de beste Oscar zagen? Ik hoop dat het steeds beter wordt."

Gloukh ziet genoeg ruimte voor groei in zijn spel. "Dat heb ik altijd gezegd, dat ik vooral in het verdedigende nog moet groeien. Dat is het belangrijkste voor me. Ik denk dat het nu de goede kant op gaat. Dat wil ik alleen doorzetten, want het moet nóg veel beter", vertelt hij.

De middenvelder was bij 11 goals betrokken in 22 duels en valt op met dribbel, wendbaarheid en techniek. "Maar ook dat moet ik door blijven ontwikkelen. Mijn passing, mijn overzicht, het geven van assists, het maken van goals. Ik wil continu in alles beter worden, altijd", aldus Gloukh.

Gerelateerd:
Ruben Schaken

Zoon Ruben Schaken loopt stage bij Ajax: "Moet je faciliteren"

0
Paul Reverson

Jong Ajax-speler speelt negatieve hoofdrol: "Een oliedomme actie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd