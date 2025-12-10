Oscar Gloukh duidelijk na winst: "We geven niemand de schuld"

Oscar Gloukh speelde een sleutelrol in de uitzege van Ajax op Qarabag in de Champions League, met twee treffers in de 2-4 overwinning. De aanvallende middenvelder benadrukte dat het succes een teamprestatie was.

"We zijn allemaal samen en lossen samen alles op", zei de Israëliër voor de camera van Ziggo Sport. "We geven niemand de schuld en we vormen samen een team. Als we zo spelen, dan kunnen we dus drie wedstrijden op een rij winnen. Dat is het allerbelangrijkste voor het team."

Vier dagen voor het thuisduel met Feyenoord startte Ajax voor het eerst in de Champions League met twee 17-jarige spelers: Steur en Jorthy Mokio stonden in de basis, samen met de 18-jarige Aaron Bouwman. In de slotfase maakten invallers Mika Godts en Davy Klaassen het verschil en stelden ze de zege veilig. Met deze overwinning pakte Ajax eindelijk de eerste punten in de Champions League, na vijf eerdere nederlagen op rij.