Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oscar Gloukh duidelijk na winst: "We geven niemand de schuld"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh speelde een sleutelrol in de uitzege van Ajax op Qarabag in de Champions League, met twee treffers in de 2-4 overwinning. De aanvallende middenvelder benadrukte dat het succes een teamprestatie was.

"We zijn allemaal samen en lossen samen alles op", zei de Israëliër voor de camera van Ziggo Sport. "We geven niemand de schuld en we vormen samen een team. Als we zo spelen, dan kunnen we dus drie wedstrijden op een rij winnen. Dat is het allerbelangrijkste voor het team."

Vier dagen voor het thuisduel met Feyenoord startte Ajax voor het eerst in de Champions League met twee 17-jarige spelers: Steur en Jorthy Mokio stonden in de basis, samen met de 18-jarige Aaron Bouwman. In de slotfase maakten invallers Mika Godts en Davy Klaassen het verschil en stelden ze de zege veilig. Met deze overwinning pakte Ajax eindelijk de eerste punten in de Champions League, na vijf eerdere nederlagen op rij.

Gerelateerd:
Davy Klaassen

'Davy Klaassen ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'

0
Qarabag - Ajax

Ajax-fans klaar met eigen speler: "Allerslechtste aankoop ooit!"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd