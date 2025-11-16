Oscar Gloukh en Israël sluiten WK-kwalificatie af met ruime zege

Oscar Gloukh heeft zondagavond de WK-kwalificatie goed afgesloten met Israël. Het land was al uitgeschakeld voor het WK, maar sloot de campagne af met een 4-1 overwinning op Moldavië.

Ajax-middenvelder Gloukh speelde de volledige negentig minuten. Al na achttien minuten kreeg Moldavië rood: Perciun moest van het veld. Drie minuten later scoorde Turgeman uit een penalty de 1-0 voor Israël. In de 37ste minuut zorgde voormalig SC Heerenveen-spits Ion Nicolaescu voor de 1-1.

In de tweede helft bracht Israël orde op zaken. In de 65ste minuut scoorde Revivo de 2-1, gevolgd door Peretz in de 85ste minuut voor 3-1. Revivo maakte in de 88ste minuut zijn tweede van de avond, waarmee de eindstand op 4-1 kwam. Israël eindigt als derde in de WK-kwalificatiegroep, achter Noorwegen en Italië. Noorwegen eindigde bovenaan en plaatst zich rechtstreeks voor het WK, zeker na de 1-4 overwinning op Italië in Milaan. Italië moet naar de play-offs.