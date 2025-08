Oscar Gloukh gekeurd bij Ajax: "Rugnummer 10 ligt voor hem klaar"

Ajax gaat zich op zeer korte termijn versterken met Oscar Gloukh, zo weet Mike Verweij te melden via X. De medische keuring is inmiddels afgerond en de behendige aanvaller staat nu de media te woord om interviews op te nemen. "Tekenmoment is later vanmiddag", schrijft de clubwatcher.

Lentin Goodijk schreef op de website van Voetbal International een analyse over De Gloukh-deal. "Drie jaar na zijn eerste afspraak op De Toekomst, landt Gloukh vrijdag weer in Amsterdam. Komt de middenvelder zijn medische keuring door, dan is hij eindelijk speler van Ajax", constateert Goodijk.

"Het shirt met rugnummer 10 ligt al voor hem klaar. Of Gloukh alle hoge verwachtingen gaat waarmaken in de Johan Cruijff Arena, zal ook afhangen van de afstemming in de speelwijze, maar Ajax heeft in ieder geval weer iemand in huis die het publiek op de banken kan krijgen", besluit de verslaggever.