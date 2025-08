Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

Oscar Gloukh is eindelijk speler van Ajax. De aanvallende middenvelder stond al jaren op de lijstjes in Amsterdam en zette vrijdagavond zijn handtekening onder een meerjarig contract.

"Ajax is een hele speciale club en het is een droom om hier te mogen spelen. Zo veel legenden hebben voor deze club gespeeld. Ik kan niet wachten tot ik voor de fans van deze club mag spelen", zegt Gloukh voor de camera van het clubkanaal. Voor de Israëliër was het direct duidelijk: "Toen Ajax kwam, zei ik direct dat ik hier naartoe wilde komen, want het is zo'n grote club. Alles wat ik zoek, heeft Ajax. Dus uiteindelijk was het best een makkelijke keuze."

De 21-jarige Gloukh is altijd al fan geweest van Ajax, zo vertelt hij. In de zomer van 2022 probeerde Klaas-Jan Huntelaar hem al naar Amsterdam te halen, maar uiteindelijk bleek RB Salzburg doortastender. "Dat was toen ik nog een stuk jonger was en voor Maccabi Tel Aviv speelde. Toen hebben we wat gesprekken gevoerd en wilde ik graag naar Ajax komen. Uiteindelijk ging ik toen naar Salzburg, maar nu ben ik toch hier. Ik voel me geweldig. Deze club is heel groot en ik kan hier veel mooie dingen laten zien."

Gloukh is duidelijk over zijn doelen in Amsterdam: "Ik wil natuurlijk de titel weer terugbrengen naar Amsterdam. Dat lijkt me het allermooiste."