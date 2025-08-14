Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Oscar Gloukh krijgt compliment: "Hij is een beetje een genie"

Rik Engelbertink
bron: NRC
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © BSR Agency

Ran Ben Shimon, bondscoach van Israël, denkt dat de nieuwe teamgenoten van Oscar Gloukh hem uiteindelijk zullen omarmen. Een eerste periode kan echter moeizaam zijn.

"Oscar laat mensen niet snel toe. Je moet eerst zijn vertrouwen winnen om met hem te kunnen communiceren", opent de bondscoach in gesprek met NRC. Vooral zijn spelinzicht baart opzien. "Met de Israëlische ploeg analyseren we vaak wedstrijdbeelden."

"Tussendoor stel ik uitdagende vragen, en steeds weer valt het me op hoe Oscar naar het grote plaatje kijkt, waar zijn ploeggenoten op details inzoomen. Hij is een beetje een genie", vindt de bondscoach. "En genieën moet je op een bepaalde manier benaderen. Genieën moeten zich in een heel, heel veilige zone bevinden. Je moet ze wat extra bescherming bieden."

Marijn Beuker

Marijn Beuker overtuigd: "Hij gaat zijn kwaliteiten etaleren bij Ajax"

0
Sean Steur

OFFICIEEL | Ajacied Sean Steur verlengt contract in Amsterdam

0
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
