Oscar Gloukh krijgt compliment: "Hij is een beetje een genie"

Ran Ben Shimon, bondscoach van Israël, denkt dat de nieuwe teamgenoten van Oscar Gloukh hem uiteindelijk zullen omarmen. Een eerste periode kan echter moeizaam zijn.

"Oscar laat mensen niet snel toe. Je moet eerst zijn vertrouwen winnen om met hem te kunnen communiceren", opent de bondscoach in gesprek met NRC. Vooral zijn spelinzicht baart opzien. "Met de Israëlische ploeg analyseren we vaak wedstrijdbeelden."

"Tussendoor stel ik uitdagende vragen, en steeds weer valt het me op hoe Oscar naar het grote plaatje kijkt, waar zijn ploeggenoten op details inzoomen. Hij is een beetje een genie", vindt de bondscoach. "En genieën moet je op een bepaalde manier benaderen. Genieën moeten zich in een heel, heel veilige zone bevinden. Je moet ze wat extra bescherming bieden."