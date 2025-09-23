AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oscar Gloukh maakt veel indruk en krijgt eervolle vermelding

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Oscar Gloukh in actie tegen PSV
Oscar Gloukh in actie tegen PSV Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh is deze week niet alleen door ESPN, maar ook door Voetbal International geselecteerd in het Elftal van de Week. De creatieve middenvelder kroonde zijn sterke invalbeurt in de topper tegen PSV met de belangrijke gelijkmaker (2-2) en kreeg daarmee de waardering die hij verdiende.

In een spannede tweede helft maakte Gloukh het verschil. Na het uitvallen van Kasper Dolberg koos trainer John Heitinga ervoor om Gloukh in een vrije rol in de spits te zetten. 

Het bleek een gouden zet: hij bracht creativiteit, lef én uiteindelijk het doelpunt dat Ajax een punt opleverde in Eindhoven. Voor Gloukh is het zijn eerste vermelding in zowel het ESPN- als het VI-elftal sinds zijn komst naar Amsterdam.

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga reageert op kritiek: "Ik hoor jou ook af en toe..."

0
Said Bakkati bij Sparta Rotterdam

Saïd Bakkati: "Die ambitie heb ik niet en het bevalt uitstekend"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 FC Groningen 6 3 12
4 Ajax 5 6 11
5 AZ 4 5 10
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 5 8 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd