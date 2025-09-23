Oscar Gloukh maakt veel indruk en krijgt eervolle vermelding

Oscar Gloukh is deze week niet alleen door ESPN , maar ook door Voetbal International geselecteerd in het Elftal van de Week. De creatieve middenvelder kroonde zijn sterke invalbeurt in de topper tegen PSV met de belangrijke gelijkmaker (2-2) en kreeg daarmee de waardering die hij verdiende.

In een spannede tweede helft maakte Gloukh het verschil. Na het uitvallen van Kasper Dolberg koos trainer John Heitinga ervoor om Gloukh in een vrije rol in de spits te zetten.

Het bleek een gouden zet: hij bracht creativiteit, lef én uiteindelijk het doelpunt dat Ajax een punt opleverde in Eindhoven. Voor Gloukh is het zijn eerste vermelding in zowel het ESPN- als het VI-elftal sinds zijn komst naar Amsterdam.