Oscar Gloukh naar Ajax? "Kroes vliegt desnoods naar Oostenrijk"

"Ajax zit in de laatste ronde van de contractonderhandelingen met Gloukh", schrijft hij in zijn analyse. "Een persoonlijk akkoord moet deze week dan ook de eerste stap worden naar een definitieve transfer. Wordt die bereikt, dan moet Ajax er met Salzburg nog uitkomen", constateert Inan.

"Ook daar ligt nog geen deal, want met de vraagprijs van 15 miljoen euro ging Kroes tot dusver niet akkoord", vervolgt hij. "Om een doorbraak te forceren, vliegt de td desnoods naar Oostenrijk, zoals een trip naar Spanje soelaas bood om Raul Moro na lang getouwtrek los te weken. Ajax heeft, ondanks toenadering vanuit de Bundesliga, vertrouwen in een goede afloop", besluit Inan over de mogelijke transfer van de aanvallende middenvelder.