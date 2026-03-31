Oscar Gloukh nu al weg bij Ajax? "Als er een goed bod komt..."

Oscar Gloukh kostte Ajax afgelopen zomer liefst 15 miljoen euro. Met Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur in Amsterdam en het feit dat Gloukh amper minuten maakt, is zijn toekomst in Amsterdam alles behalve zeker.

Volgens Mike Verweij was Cruijff verbaasd toen Gloukh werd aangetrokken, waardoor een langer verblijf van de Israëliër in Amsterdam onlogisch lijkt. "Wat je heel erg duidelijk hoort is dat Cruijff zich heel erg heeft verbaasd over de invulling van de Ajax-selectie", refereert Verweij in de podcast Kick-Off.

Cruijff wil het anders gaan doen. "Ze gaan nu gewoon naar een heel ander soort type zoeken. Groter, sterker, beter, maar ze willen vooral spelers met hele goede statistieken. Gloukh, Moro, die zullen er echt af en toe wel komen, maar dat wordt echt niet de kern van de selectie van Ajax."

Gloukh lijkt na dit seizoen dan ook weg te mogen van de nieuwe technisch directeur. "Ik denk dat als er een goed bod komt, dat Cruijff daar dan wel voor open staat, ja."