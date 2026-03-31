Oscar Gloukh nu al weg bij Ajax? "Als er een goed bod komt..."
Oscar Gloukh kostte Ajax afgelopen zomer liefst 15 miljoen euro. Met Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur in Amsterdam en het feit dat Gloukh amper minuten maakt, is zijn toekomst in Amsterdam alles behalve zeker.
Volgens Mike Verweij was Cruijff verbaasd toen Gloukh werd aangetrokken, waardoor een langer verblijf van de Israëliër in Amsterdam onlogisch lijkt. "Wat je heel erg duidelijk hoort is dat Cruijff zich heel erg heeft verbaasd over de invulling van de Ajax-selectie", refereert Verweij in de podcast Kick-Off.
Cruijff wil het anders gaan doen. "Ze gaan nu gewoon naar een heel ander soort type zoeken. Groter, sterker, beter, maar ze willen vooral spelers met hele goede statistieken. Gloukh, Moro, die zullen er echt af en toe wel komen, maar dat wordt echt niet de kern van de selectie van Ajax."
Gloukh lijkt na dit seizoen dan ook weg te mogen van de nieuwe technisch directeur. "Ik denk dat als er een goed bod komt, dat Cruijff daar dan wel voor open staat, ja."
'Applaus voor Johan Cruijff genegeerd': "Vind het nu wel genoeg"
Oscar Gloukh nu al weg bij Ajax? "Als er een goed bod komt..."
Swart ziet plek voor oud-Ajacied in Oranje: "Missen daar iets"
Alex Kroes: "Bij Ajax is dat extremer dan bij Go Ahead Eagles"
Hélène Hendriks krijgt compliment op tv: "Echt een lekker wijf"
Driessen wil oud-Ajacied op WK zien: "Vind het geen linksback"
Zwaanswijk blikt terug: "Tegen Ajax zijn we geweldig genaaid"
Van Schaik woest: "Zou Europees een verschrikkelijk drama zijn"
Marjan Olfers waarschuwt: "Feitelijk ben je dan een vreemdeling"
Sylvie Meis over liefdesleven Damián: "Ben ook een leeuwenmama"
'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"
Derksen kraakt Ronald Koeman: "Ik vind het echt onprofessioneel"
Kristensen dacht aan stoppen: "De beslissing was al genomen"
Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"
René van der Gijp prijst voormalig Ajacied: "Hij had echt alles"
Lang over duimblessure: "Waren even bang dat ik een stuk kwijt was"
Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"
Janse over bijzonder moment: "Dachten: wat gebeurt hier nou weer?"
Vertrekt Gloukh al bij Ajax? "Ik heb gesproken met Jordi Cruijff"
KNVB maakt de scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Twente
Kees Jansma klaar met talkshows: "Vind Johan Derksen vervelend"
Dies Janse: "In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk de grens op"
Pierie kende serieuze blessureproblemen: "Daar schrok ik van"
Agenten ontvangen 67 (!) miljoen euro: Ajax betaalde dit bedrag
"Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden"
Stentler: "Daarin heeft Ajax ook wel klein beetje geluk gehad"
'Feyenoord-talent verlengt ondanks verregaande interesse Ajax'
Theo Janssen tipt nieuwe tactiek voor Koeman: "Veel creatiever"
Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart
Van der Vaart sneert: "Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn"