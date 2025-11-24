Oscar Gloukh reageert op 'Heitinga-rel': "Het verwarde mij..."

Oscar Gloukh ontkent dat hij een slechte relatie had met voormalig Ajax-trainer John Heitinga. De middenvelder werd deze zomer gehaald, maar tot frustratie van veel supporters haalde Heitinga hem regelmatig naar de kant. Toen de club bekendmaakte dat Heitinga op non-actief was gesteld, plaatste Gloukh kort daarna een foto op Instagram.

Op die foto kijkt Gloukh met gevouwen handen naar de hemel, voorzien van een hartje. Op sociale media leidde dat tot speculaties, en zelfs Voetbal International schreef dat Gloukh opgelucht zou zijn dat Heitinga moest vertrekken.

In gesprek met Ajax Life reageert Gloukh nu op de ontstane commotie. "Het verwarde mij. Ik postte dit bericht op basis van de wedstrijd tegen Galatasaray en dat gebruikten mensen vervolgens tégen de coach."

Gloukh benadrukt dat de verstandhouding met Heitinga goed was. "Ik heb nooit iets persoonlijks gehad tegen Heitinga en hij niet tegen mij. Hij steunde mij toen ik het nodig had, had het beste met mij voor, zowel op het veld als daarbuiten. Daar kan ik hem alleen maar dankbaar voor zijn."