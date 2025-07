Oscar Gloukh ziet Ajax wel zitten: "Ajax is een prachtige optie"

Oscar Gloukh is erg enthousiast over een transfer naar Amsterdam. Dat geeft zijn manager Shachar Greenberg aan. De Israëlische middenvelder van FC Red Bull Salzburg moet de Amsterdammers het komende seizoen van een aanvallende impuls voorzien.

Er wordt tevens bevestigd dat Ajax zich officieel gemeld heeft, zowel bij club als bij de speler. "Ajax is een prachtige optie. De gesprekken met Alex Kroes lopen nu, via Rafaela Pimenta, met wie ik samenwerk in deze mogelijke deal met Ajax. Of er een akkoord haalbaar is, hangt van de getallen af. Die moeten voor alle partijen goed zijn. En er zijn meerdere partijen met belangstelling", laat de Israëlische manager weten in gesprek met De Telegraaf.

De Amsterdammers toonden in een eerder stadium ook al interesse. "Ajax was onze eerste optie, voordat Oscar naar Red Bull Salzburg ging (in 2023, red.). Wij zijn toen benaderd door Klaas-Jan Huntelaar en we hebben elkaar gesproken op het trainingscomplex, maar Ajax heeft toen niet doorgezet om hem vast te leggen. Red Bull kwam voordat Ajax bewoog en betaalde de gelimiteerde transfersom (7 miljoen euro, red.) aan Maccabi Tel Aviv."

In 100 duels voor RB Salzburg heeft Gloukh 21 goals gemaakt en 23 assists gegeven. Nadat technisch directeur Alex Kroes afscheid kon nemen van meerdere spelers, is er ook budget voor inkomende transfers. Carlos Forbs, Borna Sosa, Jakov Medic, Kristian Hlynsson en de doorverkooppercentages en solidariteitsvergoeding bij de transfers van Mohamed Kudus, Francisco Conceicao en Azor Matusiwa hielpen de Amsterdammers daar al bij.