'Oscar Gloukh ziet transferwaarde afnemen na eerste seizoen Ajax'
Oscar Gloukh heeft niet zijn beste seizoen achter de rug. De creatieveling ziet dat ook terug in zijn transferwaarde.
Dat blijkt uit de nieuwste data van Transfermarkt. De 22-jarige middenvelder ziet zijn waarde met twee miljoen euro dalen, van 15 naar 13 miljoen euro. Dat betekent opnieuw een daling.
De hoogste marktwaarde die Gloukh ooit kende was in de zomer van 2024. Volgens Transfermarkt was hij toen 25 miljoen euro waard. Gloukh heeft nog een contract tot medio 2030 bij de Amsterdammers.
