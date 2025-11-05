Osimhen gaat Ajax 'slopen': "De fans van Gala knijpen in hun arm"

Victor Osimhen is een van de allerbeste spitsen ter wereld en hij speelt in dienst van het Turkse Galatasaray. Die club staat vanavond tegenover Ajax in de Champions League.

"Af en toe knijpen de fans van Gala in hun arm om te kijken of Victor Osimhen écht voor hun club speelt. In de zomer van 2024 wilden Chelsea en het Saoedische Al Ahli de spits kopen van Napoli, maar dat ging mis en Osimhen raakte in conflict met Napoli", vertelt hij bij De Telegraaf. "Dat Galatasaray hem dat seizoen kon huren, was al een stunt, maar dat de club hem een jaar later kon kopen, had helemaal niemand verwacht".

"Het uiteindelijke prijskaartje was 75 miljoen euro, terwijl het transferrecord in heel Turkije daarvoor op 20 miljoen euro stond. In 51 wedstrijden voor Galatasaray scoorde hij 43 keer en gaf hij 8 assists", vervolgt Sneijder. Dit jaar heeft hij er in twee wedstrijden in de Champions League ook al drie in liggen. De Ajax-verdediging – toch niet het sterkste gedeelte van het elftal – zal echt zijn handen vol krijgen aan Osimhen."

Daarna zoomt Sneijder in op de trainer van de club. "Okan Buruk is een 52-jarige oud-speler van de club, die met Turkije derde werd op het WK in 2002 en met Galatasaray in 2000 de UEFA Cup won. Buruk speelde net als ik ook voor Inter en kreeg als speler de mooie bijnaam ’atoommier’. Niet dat die miersoort echt bestaat, maar de fans gaven ermee aan dat Buruk met zijn kleine postuur ontzettend veel doorzettingsvermogen had en onvermoeibaar was", aldus Sneijder.

"Hij maakte in 2020 Istanbul Basaksehir voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Turkije. En nadat hij in 2022 in dienst trad bij Galatasaray pakte hij in zijn eerste drie seizoenen elke keer de landstitel, in 2024 met een recordaantal van 102 punten", zegt Sneijder lovend. Het leuke is dat hij in zijn actieve carrière onder de legendarische Fatih Terim trainde, met wie ik ook het genoegen had te mogen samenwerken. Fatih Terim werd vier keer achter elkaar kampioen met Galatasaray en Buruk gaat zijn leermeester normaal gesproken evenaren. De voorsprong op Fenerbahçe bedraagt vier punten en op Trabzonspor vijf."