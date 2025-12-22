Het laatste Ajax Nieuws
Ouaissa krijgt goed nieuws te horen na rode kaart tegen Ajax
Sami Ouaissa Foto: © Pro Shots
De rode kaart die Sami Ouaissa zaterdagavond kreeg tijdens het thuisduel van NEC met Ajax (2-2) is geseponeerd. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen.
Ouaissa kreeg in de 59e minuut een rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout na een overtreding op Davy Klaassen. De rode prent leverde na afloop veel discussie op, zeker omdat de VAR niet ingreep.
Door het seponeren van de rode kaart is Ouaissa gewoon inzetbaar voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op 9 januari, meldt NEC op de officiële website.
