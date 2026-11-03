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'Ouazane-contractverlenging lastig': "Complimenten maken hem duurder"

Rik Engelbertink
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © MTB-Photo

Jordi Cruijff wil nog weinig kwijt over een mogelijke contractverlenging van Abdellah Ouazane. De technisch directeur weigert eveneens zich positief te uiten over het talent, in de wetenschap dat dit onderhandelingen mogelijk lastiger maakt. Theo Janssen hoopt dat Ouazane snel bijtekent in Amsterdam. 

Bij Rondo van Ziggo Sport introduceert men de speler door te beginnen over zijn afgekeurde transfer naar Real Madrid, waar hij niet door de medische keuring kwam. "Uiteindelijk moeten wij heel blij zijn dat hij hier nog is en laat hem zich hier nog een paar jaar ontwikkelen en sterker en beter worden", zegt Janssen bij Ziggo Sport.

"We zien nu momenten van klasse, maar we zien ook nog heel veel momenten waarin hij nog heel veel stappen moet maken. Het is nog wel te speels", vindt de analist en oud-voetballer, die daarna gevraagd wordt naar zijn potentiële contractverlenging. "Hij is minderjarig, dus ik mag er niets over zeggen. Dankjewel nog trouwens. Hij is talentvol, maar alle complimenten maken hem duurder, dus ik zeg het niet."

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