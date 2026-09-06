Ouazane: "Dat ik dat rugnummer draag, is een eerbetoon aan hem"

De zeventienjarige Abdellah Ouazane is momenteel een van de uitblinkers van Ajax. De jongeling doet denken aan Abdelhak Nouri, met wie Ouazane een speciale band heeft.

"Toen ik vorig seizoen debuteerde tegen Excelsior Maassluis, kreeg ik nummer 68 toegewezen", begint Ouazane in gesprek met de krant. "Ik heb het niet zelf gekozen, maar ik vind het een mooi nummer. Het is twee keer 34, het nummer van Nouri. Dat ik rugnummer 68 draag, is een eerbetoon aan hem."

Máár, ze hebben meer overeenkomsten: "We hebben dezelfde bijnaam: Appie. Onze vaders spreken elkaar regelmatig. Toen ik net bij Ajax speelde, in de onder 8, vroeg ik altijd om een foto als ik hem tegenkwam. Hij is nog steeds een voorbeeld voor alle jeugdspelers van Ajax", vertelt hij.