Ouazane duidelijk over favoriete Ajax-rol: "Iedereen weet dat"
Abdellah Ouazane is blij met de kansen die hij momenteel krijgt in het eerste elftal van Ajax. De jonge aanvaller annex middenvelder maakte donderdagavond opnieuw minuten tegen FC Sion en hield een goed gevoel over aan de 5-3 overwinning, waarmee de Amsterdammers zich plaatsten voor de competitiefase van de Conference League.
"Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld", vertelt Ouazane tegenover Ziggo Sport. Helemaal tevreden was hij niet over het verdedigende gedeelte. "Natuurlijk zijn de tegendoelpunten die je krijgt niet nodig. Die eerste komt uit een corner en bij de tweede maken we een fout met onze keeper. Hij weet zelf ook dat hij een fout heeft gemaakt."
Aanvallend zag Ouazane juist veel goede dingen. "De goals van ons waren daarentegen mooie uitgespeelde doelpunten. Ik denk vooral aan die tweede van Tolu. Als je die aanval ziet, denk je: dit is eigenlijk hoe we moeten gaan spelen. Ik ben gewoon tevreden over de wedstrijd."
Ook de samenwerking met Julian Brandt bevalt hem. Volgens Ouazane beginnen spelers elkaars kwaliteiten steeds beter te herkennen. "Natuurlijk herken je in het team elkaars kwaliteiten. Hij weet dat ik de bal graag in mijn voeten wil hebben. Dan zie je dat ik naar binnen dribbel en hij eroverheen gaat. Vervolgens zie je twee hakjes. Dat zijn kwaliteiten van ons en daaruit komt een mooi doelpunt."
Voorkeur voor plek op tien
Ouazane wordt voorlopig vooral vanaf de linkerflank gebruikt, maar steekt niet onder stoelen of banken dat zijn voorkeur elders ligt. "Ik hou er natuurlijk wel van om op het middenveld te spelen. Maar kijk, iedereen weet dat en ik kan dat wel blijven zeggen. Ik ben überhaupt blij dat ik mag spelen."
De jongeling beseft tegelijkertijd dat hij zijn plek nog moet verdienen. "Ik ben nog jong, dus ik moet gewoon geduldig zijn, mijn mond houden en mijn best doen. Keihard werken. Elke dag weer op de training laten zien dat ik eigenlijk in de basis moet spelen. Ik denk dat het nu wel goed gaat. Of het nou op links is of op tien, ik moet gewoon keihard werken."
Dat Ouazane zichzelf vooral als middenvelder ziet, komt voort uit zijn opleiding. "Omdat ik daar al jaren speel, eigenlijk al sinds de jeugd. Op een gegeven moment ben je dat gewoon gewend."
Ook vanaf links zoekt hij daarom regelmatig de as van het veld op. "Natuurlijk kom je op links af en toe naar de binnenkant, waardoor je weer even op het middenveld komt te spelen. Ik denk dat ik bij de goal van Klaassen ook naar de binnenkant kwam en eigenlijk de aanval startte. Dat is de reden waarom ik mezelf meer als een middenvelder zie."
Ouazane duidelijk over favoriete Ajax-rol: "Iedereen weet dat"
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