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Ouazane duidelijk over interlandkeuze: "Ik heb een keuze gemaakt"

Amber
bron: Ziggo Sport
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane heeft duidelijkheid gegeven over zijn toekomst als international. Het Ajax-talent mag zowel voor Nederland als Marokko uitkomen, maar heeft zijn keuze inmiddels gemaakt. De spelmaker richt zich volledig op een plek bij de nationale ploeg van Marokko.

Tijdens Ajax - FC Sion zat Mohamed Ouahbi, de bondscoach van Marokko, op de tribune. Ouazane had daar zelf ook iets over meegekregen. "Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gehoord, die was vandaag komen kijken", vertelt hij tegenover Ziggo Sport.

De jonge Ajacied komt al langer uit voor de Marokkaanse jeugdelftallen en wil die lijn graag doortrekken richting het hoogste niveau. "Ik heb natuurlijk een keuze gemaakt. Ik laat de toekomst voor zich spreken. Iedereen heeft het doel om voor z'n land te spelen."

Voor Ouazane voelt Marokko inmiddels als de logische route. "Ik ben natuurlijk begonnen in de Onder 15 van Marokko. Uiteindelijk streef je ook naar het eerste. Ik denk dat die stap steeds dichterbij komt."

Wanneer een eerste oproep voor de hoofdmacht volgt, weet hij nog niet. "Ik wacht het gewoon af en doe mijn best. Wie weet zie ik tevoorschijn komen dat hij mij heeft geselecteerd", aldus Ouazane.

Daarmee lijkt een toekomstige keuze voor het Nederlands elftal niet meer aan de orde. De Ajacied is duidelijk over zijn beslissing. "Iedereen z'n eigen keuze, iedereen z'n eigen doelen."

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