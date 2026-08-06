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"Ouazane en Abdalla worden dan misschien middenvelder 8 of 9"

Niek
Abdalla en Ouazane juichen samen na een goal van Ajax in de Johan Cruijff Arena
Abdalla en Ouazane juichen samen na een goal van Ajax in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax, maar Johan Inan hoopt dat de technisch directeur ook aandacht heeft voor de jeugdopleiding. De verslaggever van het AD wijst onder andere naar de concurrentiestrijd op het middenveld. 

"Het is mooi om te zien dat Míchel talenten als Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla erbij betrekt", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Ik hoop ook dat ze erbij blijven. Er kan een situatie ontstaan dat als je een zes haalt, Regeer op de bank belandt. Mokio zit al op de bank", constateert Inan. 

"Gloukh en Klaassen kunnen op de bank belanden vanwege de komst van Brandt. Dan worden Ouazane en Abdalla misschien wel middenvelder acht of negen", waarschuwt hij. "Vorig jaar hebben we dat bij Ajax meegemaakt met spelers als Steur en Bounida", blikt Inan terug.

"Hen was beloofd dat ze vanaf de voorbereiding steeds meer minuten zouden maken. Dat duurde drie of vier maanden", vervolgt hij kritisch. "Het zou zonde zijn als dat nu weer gebeurt. De poort moet wel openblijven. Ik klamp me vast aan Míchel. Hij sprak al uit dat hij hele grote talenten vindt", aldus Inan. 

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