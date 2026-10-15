Ouazane en Klaassen in de basis bij Ajax? "Op zijn beste positie"

"In de duels tussen dat tweeluik speelde Davy Klaassen in plaats van Amrabat. Toen was Ajax dominanter en gevaarlijker", vervolgt hij. "Míchel kan in Split teruggrijpen naar een linie met Klaassen, ook om met de captain meer diepgang vanuit het middenveld te creëren. Eerder zei Míchel dat Abdellah Ouazane van origine een middenvelder is. Is de start van de Conference League dan het moment om het 17-jarige toptalent, na meerdere, sterke invalbeurten als linksbuiten, de kans te geven op zijn beste positie?"

"En in de aanval? Adingra speelde sinds 2025 louter als linksbuiten. Daar komt hij beter tot zijn recht, maar de Ivoriaan is alweer afgehaakt voor het Europese duel in Split", constateert Inan. "Daardoor mist Míchel weer diepgang, waar hij juist op hamerde toen Mika Godts op het punt stond te vertrekken naar PSG. De Spanjaard zoekt ook spelers met een individuele actie. Ouazane komt bij die eis het dichtste in de buurt. Rayane Bounida? Míchel zei dat hij veel aan de bal moet komen en lijkt hem dus meer als middenvelder te zien", legt hij uit.

Inan is ook van mening dat er een goede stand-in voor Tolu Arokodare moet komen. "Tolu kan niet alles spelen. Hij is dit seizoen al een paar keer niet okselfris geweest. Ook tegen NEC haakte hij met klachten af. En dan kun je als Ajax, met ambities in de eredivisie en Conference League, niet op Marcos Leonardo blijven gokken. Míchel doet er daarom ook verstandig aan voorin vast een extra alternatief te creëren", adviseert hij. "Hij noemde zelf al belofte Diego Pugno. En Tsygankov speelde bij FC Girona onder hem een paar keer als spits. Een valse nummer ‘9’ is wellicht ook een optie. Met Gloukh werkte dat een jaar geleden even prima. En in de voorbereiding speelde Ouazane een paar keer als gelegenheidsspits. Hij besliste het oefenduel met AEK Larnaca (1-0)."