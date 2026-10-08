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Ouazane geniet bij Marokko: "Toen kwam ik los en deed ik mee met UNO"

Amber
bron: ESPN
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane kijkt met een bijzonder gevoel terug op zijn eerste interlandperiode bij het grote Marokko. De zeventienjarige Ajacied maakte eind september tegen Gabon zijn debuut voor De Leeuwen van de Atlas en genoot zichtbaar van zijn eerste dagen tussen de grote namen.

"Het was gewoon genieten", vertelt Ouazane tegenover ESPN. De middenvelder annex aanvaller moest in het begin nog even wennen aan zijn nieuwe omgeving. "De eerste dagen was ik best stil. Toen was ik echt aan het genieten en om me heen aan het kijken en aan het beseffen met wie ik zat en op het veld stond."

Na enkele dagen voelde Ouazane zich steeds meer op zijn gemak binnen de selectie. "Toen kwam ik een beetje los en deed ik in de avond mee met UNO."

Vooral de momenten buiten het veld zijn de Ajacied bijgebleven. "Dat zijn momenten die je niet gaat vergeten. De groep waarmee ik speelde bestond uit Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Redouane Halhal en Issa Diop. El Aynaoui was er ook. Het was een mooi groepje."

Ook Achraf Hakimi schoof uiteindelijk aan. "Achraf Hakimi kwam wat later, die deed ook mee", vertelt Ouazane. De zeventienjarige kan daarmee terugkijken op een geslaagde eerste periode bij de nationale ploeg. Niet alleen maakte hij zijn debuut tegen Gabon, ook buiten het veld voelde hij zich steeds meer onderdeel van de selectie.

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