Ouazane geniet bij Marokko: "Toen kwam ik los en deed ik mee met UNO"

Abdellah Ouazane kijkt met een bijzonder gevoel terug op zijn eerste interlandperiode bij het grote Marokko. De zeventienjarige Ajacied maakte eind september tegen Gabon zijn debuut voor De Leeuwen van de Atlas en genoot zichtbaar van zijn eerste dagen tussen de grote namen.

"Het was gewoon genieten", vertelt Ouazane tegenover ESPN. De middenvelder annex aanvaller moest in het begin nog even wennen aan zijn nieuwe omgeving. "De eerste dagen was ik best stil. Toen was ik echt aan het genieten en om me heen aan het kijken en aan het beseffen met wie ik zat en op het veld stond."

Na enkele dagen voelde Ouazane zich steeds meer op zijn gemak binnen de selectie. "Toen kwam ik een beetje los en deed ik in de avond mee met UNO."