Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"
Abdellah Ouazane wil de titel pakken met Ajax. Los daarvan denkt hij ook dat zijn team een grote internationale prijs kan pakken: de Conference League winnen is voor Ajax realistisch.
Tegenover ESPN spreekt Ouazane zijn doelen uit over het huidige seizoen met Ajax. "We willen kampioen worden. We denken ook dat we de Conference League kunnen winnen", zegt de ambitieuze jongeling tegenover ESPN. "En dat zijn allemaal realistische mijlpalen voor ons als team."
"Maar kampioen worden, zou dit seizoen het meest geslaagd maken. Ik denk dat voor ons allemaal het grootste doel is", zegt de dribbelaar. Ajax staat momenteel vijfde en hervat de Eredivisie met een pittig duel tegen NEC
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Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"
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