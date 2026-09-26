Ouazane jubelt na debuut bij Marokko: "Een geweldig gevoel"
Abdellah Ouazane is dolblij na zijn debuut voor de nationale ploeg van Marokko. Vrijdagavond maakte de Ajacied zijn eerste minuten voor Marokko.
Na een goede start bij Ajax mocht Ouazane nu ook zijn opwachting maken bij de nationale ploeg van Marokko. "Het is een geweldig gevoel", reageert hij trots na de overwinning op Gabon. "Hier droom ik al van sinds ik klein was. Ik heb dit team tijdens het WK gevolgd. Dat ik er nu deel van uitmaak, is ongelooflijk."
Ouazane kreeg genoeg advies van zijn ploeggenoten. "Bouaddi gaf me advies toen ik aankwam: Wij zijn twee jonge spelers en we moeten rustig blijven, want wij zijn de toekomst van het nationale elftal. Ook Saibari belde me direct na mijn oproep - hij gaf me advies en bood zijn hulp aan. Het is echt bijzonder."
Ouazane jubelt na debuut bij Marokko: "Een geweldig gevoel"
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