Ouazane kreeg advies van Steven Berghuis: "Hij raadde het aan"
Abdellah Ouazane is bezig aan een indrukwekkende week bij Ajax. De zeventienjarige aanvaller was na zijn fraaie doelpunt tegen Atalanta ook zondag trefzeker tegen Sparta Rotterdam (1-2). Na afloop vertelt het talent dat Steven Berghuis hem heeft geholpen om zijn afwerking te verbeteren. De ervaren Ajacied adviseerde Ouazane om de keepers van tegenstanders uitgebreid te bestuderen.
Ouazane opende zondagmiddag de score op Het Kasteel met een schitterend schot in de verre hoek. Daarmee bekroonde de aanvaller opnieuw een sterk optreden, nadat hij eerder deze week ook al het net had gevonden tegen Atalanta. "Ik heb vandaag veel gelachen op het veld. Drie punten en een mooie goal, helemaal top dus", vertelt Ouazane na afloop bij ESPN. "Het was sowieso een hele mooie week voor mij. Tegen Atalanta scoorde ik een mooie goal en nu weer. En het belangrijkste: twee keer winnen in één week. Dat voelt goed."
De fraaie treffer tegen Sparta bleek geen toeval. Ouazane had zich voorafgaand aan de wedstrijd namelijk specifiek voorbereid op de manier waarop de Rotterdamse doelman zijn doel verdedigt. "Deze actie hebben we op de training nog geoefend. We wisten dat er bij de keeper van Sparta veel ruimte in de verre hoek lag. Met die gedachtegang rondde ik af en het pakte goed uit. Ik raak de bal gewoon goed."
Volgens Ouazane is Berghuis degene die hem heeft aangespoord om meer aandacht te besteden aan het analyseren van tegenstanders. De ervaren middenvelder gaf het talent de tip om beelden van doelmannen te bekijken, zodat hij beter weet waar de mogelijkheden liggen. "Het bekijken van beelden van de keepers is begonnen bij Steven Berghuis. Hij raadde het aan, omdat ik veel in de positie kom om af te werken. Ik denk dat wel meer spelers dit doen. Iedere keeper heeft zijn eigen manier van bewegen, uitkomen en duiken."
Ondanks zijn doelpunten tegen Atalanta en Sparta heeft Ouazane nog geen vaste basisplaats bij Ajax. De zeventienjarige maakt zich daar voorlopig weinig zorgen over en wil vooral blijven profiteren van de speelminuten die hij krijgt. "Ik moet geduldig wachten op mijn vaste basisplek bij Ajax, daar heb ik niet zo veel moeite mee hoor. Als ik mijn kansen krijg, moet ik die pakken. Het gaat tot nu toe goed."
Ook over zijn favoriete positie binnen het elftal is de aanvaller duidelijk. Ouazane heeft geen uitgesproken voorkeur en wil vooral belangrijk zijn voor de ploeg. "Het maakt mij niet uit op welke positie. Ik geef overal gas en wil mooie dingen laten zien."
Ouazane kreeg advies van Steven Berghuis: "Hij raadde het aan"
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