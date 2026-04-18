Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Abdellah Ouazane kijkt met gemengde gevoelens terug op de overwinning van Jong Ajax op Jong PSV. De middenvelder is blij met de drie punten, maar spaart zichzelf niet na zijn eigen optreden.
"Er was geen dominant team. De wedstrijd kon beide kanten op. PSV creëerde wel een aantal kansen, maar verdedigend stonden we goed. We hebben op trainingen veel aandacht aan dat tactische gedeelte gegeven en uiteindelijk in de tweede helft de overwinning over de streep getrokken", zo vertelt hij aan AjaxShowtime.
Volgens Ouazane lag de focus vooraf duidelijk op het neutraliseren van de sterke punten van de tegenstander. "We weten dat PSV goed kan voetballen en heel goed kan opbouwen. Het is een team dat ook in de jeugd al samen speelde en ze weten elkaar makkelijk te vinden. Daarnaast hebben ze snelle en behendige vleugelspelers en veel positiewisselingen. Daar hadden we veel aandacht aan besteed tijdens de trainingen."
Hoewel Jong Ajax niet groots speelde, was de opluchting na vier nederlagen op rij groot. "Uiteindelijk gaat het om de winst. We hebben een lastige periode gehad met vier nederlagen op een rij. Dan is op zo’n manier winnen, puur door hard te werken, heel erg lekker. Iedereen heeft hard gevochten. Ik weet dat we niet echt goed hebben gespeeld, maar deze overwinning is belangrijk."
Toch overheerst bij Ouazane zijn eigen kritische blik. De nummer tien vond dat hij tekortschiet. "Ik zat niet lekker in de wedstrijd. Ondanks het resultaat ben ik vaak zelfkritisch. In deze wedstrijd heb ik niet mijn kwaliteiten getoond. In dit soort wedstrijden moet je laten zien dat je de beste op het veld bent. Dat heb ik vandaag nagelaten."
Met nog één wedstrijd te gaan tegen Jong FC Utrecht wil hij zich herpakken. "We hebben nog één wedstrijd te gaan en daarin moet ik laten zien wat ik kan. Iedereen weet wat ik kan, maar ik moet het wel laten zien. Vandaag was de winst het belangrijkste, maar ik had wel beter moeten spelen."
Ouazane kreeg dit seizoen al minuten in het eerste elftal, maar beseft dat hij constanter moet worden om definitief door te breken. "Tegen ADO Den Haag speelde ik een goede wedstrijd, maar tegen Vitesse en TOP Oss liet ik het liggen. Dat zijn de momenten waarnaar ze kijken om de stap te zetten. Om vaker mee te doen met het eerste elftal, moet ik elke wedstrijd competitief zijn en laten zien wat ik kan."
Hij weet ook precies waar zijn verbeterpunten liggen. "Ik moet betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Vooral in het verdedigende en de omschakeling. Aanvallend kan ik makkelijk mee in de KKD en is het niet moeilijk, maar verdedigend is het een kwestie van negentig minuten lang afspraken nakomen."
Ondanks individuele progressie beleeft Jong Ajax een zwaar seizoen. De ploeg staat momenteel laatste, al is er nog hoop om die plek te verlaten. "We staan het hele seizoen op een van de onderste plaatsen en je wil natuurlijk niet als laatste eindigen."
Volgens Ouazane zijn daar meerdere oorzaken voor. "We hebben drie trainers gehad; we zijn spelers kwijtgeraakt aan het eerste elftal en het buitenland; we hebben veel blessures gehad. Dat zijn toch spelers die we nodig hebben."
Voor de laatste wedstrijd is de motivatie duidelijk. "We zijn extra gebrand om nog van de laatste plaats weg te komen."
Na de competitie hoopt Ouazane aan te sluiten bij de voorbereiding van het eerste elftal, maar hij weet dat alles afhangt van zijn prestaties. "Ik hoop de voorbereiding met Ajax 1 mee te mogen doen, maar dat komt vanzelf als ik laat zien wat ik kan."
Hij is zich bewust van hoe snel het kan gaan in het voetbal. "Je wordt beoordeeld op de laatste wedstrijd die je hebt gespeeld. Als je kijkt naar de laatste wedstrijden, dan is het niet goed genoeg. Dat weet ik van mezelf."
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"
Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"
Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"