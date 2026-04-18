Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."

Abdellah Ouazane kijkt met gemengde gevoelens terug op de overwinning van Jong Ajax op Jong PSV. De middenvelder is blij met de drie punten, maar spaart zichzelf niet na zijn eigen optreden.

"Er was geen dominant team. De wedstrijd kon beide kanten op. PSV creëerde wel een aantal kansen, maar verdedigend stonden we goed. We hebben op trainingen veel aandacht aan dat tactische gedeelte gegeven en uiteindelijk in de tweede helft de overwinning over de streep getrokken", zo vertelt hij aan AjaxShowtime. Volgens Ouazane lag de focus vooraf duidelijk op het neutraliseren van de sterke punten van de tegenstander. "We weten dat PSV goed kan voetballen en heel goed kan opbouwen. Het is een team dat ook in de jeugd al samen speelde en ze weten elkaar makkelijk te vinden. Daarnaast hebben ze snelle en behendige vleugelspelers en veel positiewisselingen. Daar hadden we veel aandacht aan besteed tijdens de trainingen." Hoewel Jong Ajax niet groots speelde, was de opluchting na vier nederlagen op rij groot. "Uiteindelijk gaat het om de winst. We hebben een lastige periode gehad met vier nederlagen op een rij. Dan is op zo’n manier winnen, puur door hard te werken, heel erg lekker. Iedereen heeft hard gevochten. Ik weet dat we niet echt goed hebben gespeeld, maar deze overwinning is belangrijk." Toch overheerst bij Ouazane zijn eigen kritische blik. De nummer tien vond dat hij tekortschiet. "Ik zat niet lekker in de wedstrijd. Ondanks het resultaat ben ik vaak zelfkritisch. In deze wedstrijd heb ik niet mijn kwaliteiten getoond. In dit soort wedstrijden moet je laten zien dat je de beste op het veld bent. Dat heb ik vandaag nagelaten."

Met nog één wedstrijd te gaan tegen Jong FC Utrecht wil hij zich herpakken. "We hebben nog één wedstrijd te gaan en daarin moet ik laten zien wat ik kan. Iedereen weet wat ik kan, maar ik moet het wel laten zien. Vandaag was de winst het belangrijkste, maar ik had wel beter moeten spelen." Ouazane kreeg dit seizoen al minuten in het eerste elftal, maar beseft dat hij constanter moet worden om definitief door te breken. "Tegen ADO Den Haag speelde ik een goede wedstrijd, maar tegen Vitesse en TOP Oss liet ik het liggen. Dat zijn de momenten waarnaar ze kijken om de stap te zetten. Om vaker mee te doen met het eerste elftal, moet ik elke wedstrijd competitief zijn en laten zien wat ik kan." Hij weet ook precies waar zijn verbeterpunten liggen. "Ik moet betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Vooral in het verdedigende en de omschakeling. Aanvallend kan ik makkelijk mee in de KKD en is het niet moeilijk, maar verdedigend is het een kwestie van negentig minuten lang afspraken nakomen." Ondanks individuele progressie beleeft Jong Ajax een zwaar seizoen. De ploeg staat momenteel laatste, al is er nog hoop om die plek te verlaten. "We staan het hele seizoen op een van de onderste plaatsen en je wil natuurlijk niet als laatste eindigen."