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Ouazane maakt indruk bij Ajax: "Definitief naar de A-selectie"

Niek
Abdellah Ouazane in overleg met Ajax-trainer Michel
Abdellah Ouazane in overleg met Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Ajax speelde woensdag in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-1 gelijk tegen VfL Bochum en Abdellah Ouazane liet (opnieuw) een goede indruk achter. De Ajax-supporters lieten zich via social media ontzettend enthousiast uit over het 17-jarige talent. 

“Ik zeg het maar alvast: Ouazane kan weleens meer minuten gaan krijgen als valse spits", voorspelt Elias op X. "Goed voor een talent om op meerdere posities uit de voeten te kunnen", constateert hij. Ook 'HarkvanRommel' toont zich optimistisch over de aanvallende middenvelder. 

"Op basis van de voorbereiding moet je Ouazane gewoon definitief naar de A-selectie halen", adviseert hij. Een andere Ajax-fan trekt ook een duidelijke conclusie. "Ouazane die in tien minuten een betere spits is dan Konadu sinds hij bij het eerste zit", stelt hij. 

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