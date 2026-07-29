Ouazane maakt interlandkeuze: "Ons plan met Appie pakte goed uit"

Abdellah Ouazane staat deze weken volop in de picture. De middenvelder maakt veel indruk bij Ajax en dus wordt er ook gepraat over zijn interlandkeuze. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de 17-jarige Ouazane de knoop al doorgehakt. Hij zou gekozen hebben voor Marokko.

Ouazane heeft zijn keuze voor de Marokkaanse nationale ploeg niet zomaar gemaakt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad na een gesprek met mensen uit de omgeving van het Ajax-talent. De zeventienjarige middenvelder kwam in het verleden uit voor de jeugdteams van Oranje, maar vertegenwoordigt de laatste jaren Marokko. Volgens zijn entourage was het een beslissing waar veel tijd overheen ging. "Bij zijn keuze voor Marokko ging Ouazane niet over één nacht ijs", klinkt het. "Het was wikken en wegen, veel nadenken, waarbij hij uiteindelijk zijn hart volgde. Niet de planmatige aanpak van Marokko, maar zijn gevoel was doorslaggevend, wat niet wilde zeggen dat hij geen goed gevoel had bij Nederland."