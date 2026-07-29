Ouazane maakt interlandkeuze: "Ons plan met Appie pakte goed uit"

Abdellah Ouazane staat deze weken volop in de picture. De middenvelder maakt veel indruk bij Ajax en dus wordt er ook gepraat over zijn interlandkeuze. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de 17-jarige Ouazane de knoop al doorgehakt. Hij zou gekozen hebben voor Marokko.

Ouazane heeft zijn keuze voor de Marokkaanse nationale ploeg niet zomaar gemaakt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad na een gesprek met mensen uit de omgeving van het Ajax-talent. De zeventienjarige middenvelder kwam in het verleden uit voor de jeugdteams van Oranje, maar vertegenwoordigt de laatste jaren Marokko. Volgens zijn entourage was het een beslissing waar veel tijd overheen ging. "Bij zijn keuze voor Marokko ging Ouazane niet over één nacht ijs", klinkt het. "Het was wikken en wegen, veel nadenken, waarbij hij uiteindelijk zijn hart volgde. Niet de planmatige aanpak van Marokko, maar zijn gevoel was doorslaggevend, wat niet wilde zeggen dat hij geen goed gevoel had bij Nederland."

Een belangrijke rol in het keuzeproces speelde Chris van Puyvelde. De Belg, voormalig technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het plan om meer talenten uit de diaspora aan Marokko te binden. "Ons plan met Appie pakte goed uit", vertelt Van Puyvelde tegenover het AD. "Het was onderdeel van het nieuwe beleid om veel meer naar de diaspora te kijken. Marokko miste aanvallend denkende spelers die door de linies heen kunnen spelen. Soms voelen die jongens zich vreemdeling in hun geboorteland, maar andersom kunnen zij zich ook vreemdeling in Marokko voelen." Van Puyvelde zocht niet alleen contact met Ouazane zelf, maar sprak ook veel met zijn ouders om hen te overtuigen van het traject bij Marokko. "Moeders hebben een kind negen maanden bij zich gedragen, en hebben andere zorgen dan vaders, die het vaak over voetbal willen hebben. Moeders willen weten: komt mijn kind goed terecht?"