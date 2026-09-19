Ouazane moest eigen training afzeggen: "Ik ben nog maar 17, hè"

Abdellah Ouazane is op woensdagmiddag niet actief als speler maar als trainer. Het Ajax-talent geeft dan training aan een jong meidenteam in Amsterdam-Oost. Hij wil blijven genieten van de 'normale dingen'.

"Als je kan schieten, moet je schieten", roept hij lief dwingend tegen een jong meisje met een bos krullen. Nik Kok van de NOS doet verslag van het talent van Ajax dat op het kunstgrasveld van WV-HEDW in Amsterdam-Oost training aan het geven is aan een jong meidenteam. Ze schiet. Mis. "Geeft niet hoor", zegt hij troostend. Ouazane is op woensdagen trainer in plaats van speler in het kader van zijn MBO-opleiding. Hij loopt na de training vanaf de De Toekomst naar de metro en dan vanaf Amstelstation met de bus naar WV-HEDW.

"De week ervoor zou hij ook al training geven, maar dat ging niet door vanwege de landelijke OV-staking", weet Kok. "Ik ben nog maar 17, hè", zegt Ouazane doelend op het feit dat hij zich nog niet met de auto kan verplaatsen. "Dus ik kon er niet komen. Mensen vergeten dat weleens." In de metro kijken mensen soms raar op als ze de Ajax-uitblinker zien zitten. "Laatst sprak iemand me aan dat hij het zo speciaal vindt dat ik in de metro zat. Gek eigenlijk. Voor mij is het niet speciaal", aldus Ouazane.

"Zoals het voor Ouazane ook niet speciaal is om training te geven aan de meiden van de Amsterdamse amateurclub waar Ajax een samenwerkingsverband mee heeft. Nog geen twee kilometer verderop werd Ouazane tien jaar geleden gescout door Ajax, bij Zeeburgia", weet Kok. Het geven van voetbaltraining is onderdeel van zijn opleiding. "Het is de bedoeling dat ik hier elke woensdag training ga geven. Dit is de tweede keer", aldus Ouazane, die hier ook zelf als kind vaak trainde. "Op het veld, maar ook op straat. Kregen we huiswerk mee van Ajax. Passeerbewegingen oefenen van bekende voetballers. Of hooghouden met je verkeerde been. Wie weet komen we daar hier ook een keer aan toe."