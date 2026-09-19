Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ouazane moest eigen training afzeggen: "Ik ben nog maar 17, hè"

Sara
bron: NOS
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane is op woensdagmiddag niet actief als speler maar als trainer. Het Ajax-talent geeft dan training aan een jong meidenteam in Amsterdam-Oost. Hij wil blijven genieten van de 'normale dingen'. 

"Als je kan schieten, moet je schieten", roept hij lief dwingend tegen een jong meisje met een bos krullen. Nik Kok van de NOS doet verslag van het talent van Ajax dat op het kunstgrasveld van WV-HEDW in Amsterdam-Oost training aan het geven is aan een jong meidenteam. 

Ze schiet. Mis. "Geeft niet hoor", zegt hij troostend. Ouazane is op woensdagen trainer in plaats van speler in het kader van zijn MBO-opleiding. Hij loopt na de training vanaf de De Toekomst naar de metro en dan vanaf Amstelstation met de bus naar WV-HEDW.

"De week ervoor zou hij ook al training geven, maar dat ging niet door vanwege de landelijke OV-staking", weet Kok. "Ik ben nog maar 17, hè", zegt Ouazane doelend op het feit dat hij zich nog niet met de auto kan verplaatsen. "Dus ik kon er niet komen. Mensen vergeten dat weleens."

In de metro kijken mensen soms raar op als ze de Ajax-uitblinker zien zitten. "Laatst sprak iemand me aan dat hij het zo speciaal vindt dat ik in de metro zat. Gek eigenlijk. Voor mij is het niet speciaal", aldus Ouazane. 

"Zoals het voor Ouazane ook niet speciaal is om training te geven aan de meiden van de Amsterdamse amateurclub waar Ajax een samenwerkingsverband mee heeft. Nog geen twee kilometer verderop werd Ouazane tien jaar geleden gescout door Ajax, bij Zeeburgia", weet Kok.

Het geven van voetbaltraining is onderdeel van zijn opleiding. "Het is de bedoeling dat ik hier elke woensdag training ga geven. Dit is de tweede keer", aldus Ouazane, die hier ook zelf als kind vaak trainde. "Op het veld, maar ook op straat. Kregen we huiswerk mee van Ajax. Passeerbewegingen oefenen van bekende voetballers. Of hooghouden met je verkeerde been. Wie weet komen we daar hier ook een keer aan toe."

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft: "Dat shirt staat hem veel beter dan dat van Ajax"

0
Kik Pierie

Pierie over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Waren net twee filosofen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Abdellah Ouazane
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Wim Kieft: "Dat shirt staat hem veel beter dan dat van Ajax"

Pierie over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Waren net twee filosofen"

Ouazane moest eigen training afzeggen: "Ik ben nog maar 17, hè"

Ajax gewaarschuwd voor Excelsior: "Kunnen Ajax het lastig maken"

Jetten hoort Klaver over Ajax: "Daar zijn we het al niet over eens"

Driessen vreest voor Ajax: "Zo'n jongen wil je niet op de bank hebben"

Amrabat wil niet 'moddergooien': "Het gaat niet om mij, maar..."

Van Polen voorspelt lastig Ajax-duel: "Onderschat Excelsior niet"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws