Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ouazane opgeroepen voor Marokko en maakt kans op bijzondere prijs

Arthur
Abdellah Ouazane tegen AZ
Abdellah Ouazane tegen AZ Foto: © MTB-Photo

Abdellah Ouazane is opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko en maakt bovendien kans op een prestigieuze individuele onderscheiding. De jonge Ajacied is genomineerd voor de prijs Talent van het Jaar van de Afrikaanse voetbalbond (CAF). Daarmee beleeft Ouazane een bijzondere interlandperiode.

Ouazane is niet de enige Marokkaanse speler met een nominatie. Ismael Saibari, voormalig PSV'er, is een van de kandidaten voor de titel Speler van het Jaar. De nominatie van Ouazane onderstreept de verwachtingen die in Marokko rondom de jonge Ajacied leven. Ook op internationaal niveau krijgt Marokko steeds meer spelers uit de Eredivisie in beeld. Zo is AZ-aanvaller Ayoub Oufkir verrassend opgeroepen voor de nationale ploeg. De twintigjarige buitenspeler was vorige maand nog basisspeler bij Jong Oranje, maar zal zich nu melden bij Marokko.

Ook Oussama Targhalline van Feyenoord maakt deel uit van de selectie. Marokko speelt tijdens de komende interlandperiode twee kwalificatiewedstrijden tegen Niger voor de Afrika Cup. Die duels staan gepland op vrijdag 13 november en dinsdag 17 november.

Gerelateerd:
Wout Weghorst na één van zijn vier doelpunten tegen Excelsior

Ajax-legende laat wens Weghorst uitkomen: "Dit maakt m'n dag"

0
Spelers van Ajax bedanken het publiek

Kenianen woest om miljoenenduel Ajax, politici bemoeien zich ermee

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Abdellah Ouazane
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez over Ajax - AZ: "Die weet echt niet waar hij moet lopen"

0
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-legende laat wens Weghorst uitkomen: "Dit maakt m'n dag"

Kenianen woest om miljoenenduel Ajax, politici bemoeien zich ermee

John Heitinga grijpt mis bij gedroomde baan in de Premier League

Ouazane opgeroepen voor Marokko en maakt kans op bijzondere prijs

Carlos Forbs keert terug in Nederland: "Mislukte periode bij Ajax"

VIDEO | VAR-beslissing over handsbal Bouwman openbaar gemaakt

Ajax zoekt hoofdsponsor: "Groene letters? Dat gaat niet gebeuren"

Driessen: "Dat is echt de meest waardeloze voetballer die ik ken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws