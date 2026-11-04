Ouazane opgeroepen voor Marokko en maakt kans op bijzondere prijs

Abdellah Ouazane is opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko en maakt bovendien kans op een prestigieuze individuele onderscheiding. De jonge Ajacied is genomineerd voor de prijs Talent van het Jaar van de Afrikaanse voetbalbond (CAF). Daarmee beleeft Ouazane een bijzondere interlandperiode.

Ouazane is niet de enige Marokkaanse speler met een nominatie. Ismael Saibari, voormalig PSV'er, is een van de kandidaten voor de titel Speler van het Jaar. De nominatie van Ouazane onderstreept de verwachtingen die in Marokko rondom de jonge Ajacied leven. Ook op internationaal niveau krijgt Marokko steeds meer spelers uit de Eredivisie in beeld. Zo is AZ-aanvaller Ayoub Oufkir verrassend opgeroepen voor de nationale ploeg. De twintigjarige buitenspeler was vorige maand nog basisspeler bij Jong Oranje, maar zal zich nu melden bij Marokko.

Ook Oussama Targhalline van Feyenoord maakt deel uit van de selectie. Marokko speelt tijdens de komende interlandperiode twee kwalificatiewedstrijden tegen Niger voor de Afrika Cup. Die duels staan gepland op vrijdag 13 november en dinsdag 17 november.