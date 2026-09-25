Ouazane opnieuw in beeld bij Real Madrid: "Doel is duidelijk"
Abdellah Ouazane wordt opnieuw in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De zeventienjarige middenvelder van Ajax stond in de zomer van 2025 al op het punt om naar Spanje te vertrekken, maar destijds ging de overgang op het laatste moment niet door.
Ouazane had zelfs al een medische keuring ondergaan bij Real Madrid. Toch besloot de Spaanse grootmacht uiteindelijk af te zien van de transfer. Inmiddels zou de belangstelling opnieuw zijn aangewakkerd, zo meldt Tuttomercatoweb.
Volgens het Italiaanse medium staat het Ajax-talent hoog op het verlanglijstje in Madrid. "Real Madrid observeert de ontwikkelingen, bestudeert de dagelijkse berichten en bereidt een strategische zet voor", schrijft de website.
De Spaanse club zou snel willen handelen om te voorkomen dat Ouazane in de toekomst veel duurder wordt. "Het doel is duidelijk: Ouazane vastleggen voordat zijn marktwaarde de pan uit rijst, zodat José Mourinho weer een middenvelder voor de toekomst in huis heeft."
Ouazane heeft dit seizoen zijn doorbraak beleefd in het eerste elftal van Ajax. De zeventienjarige kwam tot dusver twaalf keer in actie en was daarin goed voor één doelpunt en drie assists.
Zijn ontwikkeling in Amsterdam is ook bij de Marokkaanse voetbalbond niet onopgemerkt gebleven. Ouazane ontving inmiddels zijn eerste uitnodiging voor de nationale ploeg van Marokko.
Vrijdag 25 september wacht een Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Gabon. Ouazane zou in dat duel zijn debuut voor Marokko kunnen maken. De aftrap is om 21.00 uur Nederlandse tijd.
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