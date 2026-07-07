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Ouazane over trainer Míchel: "Hij vraagt hulp aan zijn assistenten"

Amber
bron: AT5

Abdellah Ouazane krijgt deze voorbereiding de kans bij het eerste elftal. De jonge middenvelder moet even wennen aan de nieuwe hoofdtrainer, Míchel.

In gesprek met AT5 wordt ook de Engelse taalvaardigheid van Míchel besproken. De voertaal is Engels, zo geeft Ouazane aan. "Het gaat in het Engels, met de hulp van zijn assistenten. Hij is gewoon verstaanbaar", maakt de middenvelder duidelijk. "Hij vraagt wel hulp aan zijn assistenten, want die kunnen wat beter Engels, maar hij is verstaanbaar."

"En we weten wat hij wil en wat zijn plan is. We weten wat hij weer met Ajax wil bereiken. Hij wil Ajax weer omhoog helpen", benadrukt Ouazane, die met Ajax op trainingskamp is in Garderen. Ajax is van maandag 6 juli tot en met zaterdag 11 juli op trainingskamp in eigen land. Op vrijdag 10 juli speelt Ajax een oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca bij vv Hulshorst.

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