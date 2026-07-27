Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ouazane rekent af met Ajax-verhalen: "Kan de prullenbak in"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Abdellah Ouazane in overleg met Ajax-trainer Michel
Abdellah Ouazane in overleg met Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane en zijn teamgenoten ondervinden geen hinder van het vermeende gebrekkige Engels van nieuwe trainer Míchel. Volgens het talent van Ajax is het erg duidelijk wat de technische staf verlangt van de spelers. 

Ajax kreeg deze voorbereiding opnieuw met een nieuwe hoofdtrainer en technische staf te maken, maar Ouazane merkte dat de samenwerking al snel goed ging. "Je merkt dat de mensen van deze technische staf lang met elkaar hebben samengewerkt", vertelt hij aan VoetbalPrimeur

De zeventienjarige Amsterdammer krijgt deze voorbereiding de kans van Míchel en laat zich goed zien. Afgelopen weekend was hij uitblinker én trefzeker in de oefenwedstrijd tegen Burnley (2-1).

De verhalen over problemen met een taalbarrière veegt Ouazane van tafel. De Spaanse oefenmeester zou de Engelst taal niet echt machtig zijn. "In het begin werd veel geroepen dat hij de taal niet zou kunnen, maar dat kan allemaal de prullenbak in", benadrukt hij. "Iedereen begrijpt wat we willen en het is heel duidelijk. Je ziet het letterlijk in de wedstrijd. Het is niet zo dat niemand begrijpt wat we doen. We helpen elkaar ook binnen de ploeg."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Abdellah Ouazane Míchel
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws