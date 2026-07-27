Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ouazane rekent af met Ajax-verhalen: "Kan de prullenbak in"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Abdellah Ouazane in overleg met Ajax-trainer Michel
Abdellah Ouazane in overleg met Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane en zijn teamgenoten ondervinden geen hinder van het vermeende gebrekkige Engels van nieuwe trainer Míchel. Volgens het talent van Ajax is het erg duidelijk wat de technische staf verlangt van de spelers. 

Ajax kreeg deze voorbereiding opnieuw met een nieuwe hoofdtrainer en technische staf te maken, maar Ouazane merkte dat de samenwerking al snel goed ging. "Je merkt dat de mensen van deze technische staf lang met elkaar hebben samengewerkt", vertelt hij aan VoetbalPrimeur

De zeventienjarige Amsterdammer krijgt deze voorbereiding de kans van Míchel en laat zich goed zien. Afgelopen weekend was hij uitblinker én trefzeker in de oefenwedstrijd tegen Burnley (2-1).

De verhalen over problemen met een taalbarrière veegt Ouazane van tafel. De Spaanse oefenmeester zou de Engelst taal niet echt machtig zijn. "In het begin werd veel geroepen dat hij de taal niet zou kunnen, maar dat kan allemaal de prullenbak in", benadrukt hij. "Iedereen begrijpt wat we willen en het is heel duidelijk. Je ziet het letterlijk in de wedstrijd. Het is niet zo dat niemand begrijpt wat we doen. We helpen elkaar ook binnen de ploeg."

Gerelateerd:
Tolu Arokodare

'Ajax-doelwit mogelijk al snel gekeurd, koopoptie valt lager uit'

0
Kasper Dolberg

'Dolberg naar uitgang gedreven door nieuwe Ajax-aanwinsten'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Abdellah Ouazane Míchel
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax-doelwit mogelijk al snel gekeurd, koopoptie valt lager uit'

'Dolberg naar uitgang gedreven door nieuwe Ajax-aanwinsten'

Ouazane rekent af met Ajax-verhalen: "Kan de prullenbak in"

'Ajax nadert akkoord over komst van spits met miljoenenwaarde'

Burnley-trainer vol lof: "Ajax is van Champions League-niveau"

'Ter Stegen twijfelgeval voor trainingskamp Barcelona, Ajax wacht'

'NEC wil naast Dusan Tadic ook een speler van Ajax binnenhalen'

'Mokio verliest concurrentiestrijd bij Ajax': "Zwicht voor eye candy"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws