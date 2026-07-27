Ouazane rekent af met Ajax-verhalen: "Kan de prullenbak in"
Abdellah Ouazane en zijn teamgenoten ondervinden geen hinder van het vermeende gebrekkige Engels van nieuwe trainer Míchel. Volgens het talent van Ajax is het erg duidelijk wat de technische staf verlangt van de spelers.
Ajax kreeg deze voorbereiding opnieuw met een nieuwe hoofdtrainer en technische staf te maken, maar Ouazane merkte dat de samenwerking al snel goed ging. "Je merkt dat de mensen van deze technische staf lang met elkaar hebben samengewerkt", vertelt hij aan VoetbalPrimeur.
De zeventienjarige Amsterdammer krijgt deze voorbereiding de kans van Míchel en laat zich goed zien. Afgelopen weekend was hij uitblinker én trefzeker in de oefenwedstrijd tegen Burnley (2-1).
De verhalen over problemen met een taalbarrière veegt Ouazane van tafel. De Spaanse oefenmeester zou de Engelst taal niet echt machtig zijn. "In het begin werd veel geroepen dat hij de taal niet zou kunnen, maar dat kan allemaal de prullenbak in", benadrukt hij. "Iedereen begrijpt wat we willen en het is heel duidelijk. Je ziet het letterlijk in de wedstrijd. Het is niet zo dat niemand begrijpt wat we doen. We helpen elkaar ook binnen de ploeg."
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