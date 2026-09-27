Ouazane spreekt na bijzonder debuut: "Nu sta ik op het veld met hen"

Abdellah Ouazane heeft op zeventienjarige leeftijd een bijzondere mijlpaal bereikt. Het toptalent mocht vrijdagavond voor het eerst zijn opwachting maken voor de nationale ploeg van Marokko. De Atlasleeuwen waren met 2-0 te sterk voor Gabon en Ouazane kijkt met veel trots terug op zijn eerste minuten.

Ouazane mocht zich deze interlandperiode voor het eerst melden bij de hoofdmacht van Marokko. Tegen Gabon begon de aanvallende middenvelder annex buitenspeler nog op de bank, waarna hij in de 76ste minuut zijn debuut maakte. Bij de 2-0 van Soufiane Rahimi speelde de zeventienjarige bovendien een belangrijke rol door de voorassist te verzorgen.

Na afloop kon Ouazane nauwelijks bevatten dat hij plotseling samen op het veld stond met spelers naar wie hij niet lang geleden nog op televisie keek. "Het is gek, want dit was eerst een droom", begint de jongeling in de mixed zone. "Ik keek naar deze spelers op televisie en nu sta ik op het veld met hen. Het is geweldig."