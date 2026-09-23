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Ouazane straalt bij Marokko: "Twee jaar geleden voor gekozen"

Max
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © BSR Agency

Abdellah Ouazane is enorm blij met zijn eerste selectie voor Marokko. De jonge Ajacied mocht zich deze week voor het eerst melden bij de nationale ploeg van de Leeuwen van de Atlas. 

Ouazane dacht in eerste instantie niet opgeroepen te zijn toen zijn naam niet verscheen bij de opgeroepen middenvelders. "Ik dacht: nou, de volgende keer beter. Maar toen zag ik mijn naam wel bij de aanvallers staan", vertelt hij. "Ik was zo blij. Ik heb gelijk mijn moeder gebeld. Het was een mooi moment. Het is een eer om hier te zijn. Ik wil alles geven voor dit team en voor deze coach. Ik wil mijn leven geven voor dit land."

De talent van Ajax had zijn interlandkeuze al vroeg gemaakt. "Ik heb twee jaar geleden om deze reden voor Marokko gekozen. Je ziet dat het heel snel kan gaan. Ik ben nog steeds maar zeventien jaar en ik moet nog veel leren", beseft hij. "Het is een mooi moment, maar ook een moment om te leren van mijn teamgenoten die al veel ervaring hebben bij de nationale ploeg."

Marokko speelt deze interlandperiode kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup. Vrijdagavond ontvangt Marokko Gabon en volgende week wacht een bezoek aan Lesotho. 

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