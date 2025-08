Ouazane: "Toen ik hoorde dat de transfer naar Real Madrid klapte..."

Abdellah Ouazane heeft een contract tot medio 2028 bij Ajax getekend. Nadat een transfer naar Real Madrid stuk is gelopen, is hij maar wat blij dat hij langer in Amsterdam kan blijven.

"Dit moment betekent veel voor onze familie. Natuurlijk is er de afgelopen weken veel gebeurd. Ik had eerst de keuze gemaakt om de club te verlaten, maar het vertrouwen van Ajax was er meteen weer. En daar ben ik blij mee", zegt hij in gesprek met de clubkanalen van Ajax.

Abdellah Ouazane is daarmee eerlijk over zijn afgeketste transfer naar Real Madrid. "Dat was sowieso een moeilijke keuze. Daar heb ik veel over gesproken met mijn familie. Maar ik vertrok hier via de voordeur. Alleen, stiekem in mijn hart heb ik altijd de droom gehad om in de Johan Cruijff ArenA te spelen. Ik ben blij dat ik hier nu mag tekenen."

Jong Ajax is nu zijn volgende stap. "Ik ben er klaar voor. Toen ik hoorde dat de transfer naar Real Madrid definitief niet doorging, had ik geen andere club dan Ajax in gedachten. Ik loop hier al rond sinds mijn zevende. Ik wil aan de mensen hier laten zien wat ik kan. Ik ben niet bang voor de grote mannen van de Keuken Kampioen Divisie. Ik ben fysiek ready."

Ouazane is veelzijdig en is naast een goede technicuo. "Ik vind wel dat ik in het mentale gedeelte nog sterker moet worden. Er gaan ook tegenslagen komen."