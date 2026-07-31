Ouazane vertrekt bij Ajax: "Dat zal ik voor altijd koesteren"
Zakaria Ouazane heeft via Instagram zijn afscheid van Ajax aangekondigd. De speler speelde elf jaar voor de club, maar mocht zijn contract ontbinden om zo ruimte te maken voor een overstap naar FC Twente.
"Na 11 prachtige jaren is het moment gekomen om afscheid te nemen van de club die zoveel meer voor mij is geweest dan alleen een plek om te sporten", schrijft Ouazane op zijn Instagram-kanaal. "Wat begon met een negenjarig jongetje dat vol enthousiasme het veld betrad, groeide uit tot een periode vol waardevolle ervaringen, vriendschappen en mooie herinneringen die ik voor altijd zal koesteren."
"Deze beslissing was zeker niet makkelijk, omdat Ajax altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven is geweest", vervolgt hij. "Ik wil iedereen bedanken die mij door de jaren heen heeft gesteund. Ajax zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben en ik kijk met veel dankbaarheid terug op de tijd die ik hier heb doorgebracht."
"Ik wens de club en iedereen die erbij betrokken is het allerbeste voor de toekomst", besluit Ouazane. Naar verluidt wordt hij spoedig officieel bij FC Twente aangekondigd.
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