Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ouazane vertrekt bij Ajax: "Dat zal ik voor altijd koesteren"

Rik Engelbertink
bron: Instagram
Zakaria Ouazane
Zakaria Ouazane Foto: © Pro Shots

Zakaria Ouazane heeft via Instagram zijn afscheid van Ajax aangekondigd. De speler speelde elf jaar voor de club, maar mocht zijn contract ontbinden om zo ruimte te maken voor een overstap naar FC Twente.

"Na 11 prachtige jaren is het moment gekomen om afscheid te nemen van de club die zoveel meer voor mij is geweest dan alleen een plek om te sporten", schrijft Ouazane op zijn Instagram-kanaal. "Wat begon met een negenjarig jongetje dat vol enthousiasme het veld betrad, groeide uit tot een periode vol waardevolle ervaringen, vriendschappen en mooie herinneringen die ik voor altijd zal koesteren."

"Deze beslissing was zeker niet makkelijk, omdat Ajax altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven is geweest", vervolgt hij. "Ik wil iedereen bedanken die mij door de jaren heen heeft gesteund. Ajax zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben en ik kijk met veel dankbaarheid terug op de tijd die ik hier heb doorgebracht."

"Ik wens de club en iedereen die erbij betrokken is het allerbeste voor de toekomst", besluit Ouazane. Naar verluidt wordt hij spoedig officieel bij FC Twente aangekondigd. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Kian Fitz Jim maakt gelijk namens Ajax

Kian Fitz-Jim neemt afscheid van Ajax: "Voor altijd Ajacied"

0
Nigel de Jong

'Slot haakt af voor bondscoachschap, oud-Ajacied ook op lijst'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ouazane vertrekt bij Ajax: "Dat zal ik voor altijd koesteren"

Kian Fitz-Jim neemt afscheid van Ajax: "Voor altijd Ajacied"

'Slot haakt af voor bondscoachschap, oud-Ajacied ook op lijst'

'Godts gespot op bekend vliegveld; transfergeruchten nemen toe'

Julian Brandt naar Ajax: "Hij kon ook bij andere clubs tekenen"

BREAKING | Megastunt Ajax: Julian Brandt tekent in Amsterdam

Anass Salah-Eddine twijfelt: deur naar Eredivisie-club weer open?

'Eredivisie-club doet nog één ultieme poging voor oud-Ajax-keeper'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws