Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ouazane vol vertrouwen bij Ajax: "Goed genoeg is oud genoeg"

Amber
bron: ESPN
Jorthy Mokio en Abdellah Ouazane
Jorthy Mokio en Abdellah Ouazane Foto: © BSR Agency

Abdellah Ouazane is niet van plan om zich bij Ajax neer te leggen bij een rol als reserve. De zeventienjarige aanvaller weet dat de concurrentie groot is, maar wil zich ondanks zijn leeftijd vol mengen in de strijd om een basisplaats.

Ouazane keerde onlangs terug van zijn eerste interlandperiode bij Marokko. Daar werd hij opgevangen door onder anderen Ismael Saibari, die hem kort na zijn oproep al belde. "Hij zei: 'Gefeliciteerd, welkom thuis. Als je iets nodig hebt, ben ik te bereiken.' Dat is natuurlijk heel mooi. Hij heeft me in die periode ontzettend geholpen en daar ben ik hem echt dankbaar voor."

Ook Issa Diop probeerde Ouazane op zijn gemak te stellen. "Hij vroeg waarom ik zo stil was. Ik zei dat ik nog aan het beseffen was dat ik daar echt stond. Toen zei hij: 'Het is nu realiteit. Als je de bal hebt, laat dan je dribbels zien en doe waar je goed in bent. Wij verdedigen wel voor jou.'"

Terug in Amsterdam wacht Ouazane een stevige concurrentiestrijd. Onder meer Simon Adingra, Oscar Gloukh en Julian Brandt zijn spelers met wie hij op verschillende posities moet concurreren. "Als ik kijk naar de linkerkant, waar ik moet concurreren met Simon, die nu fit is, en Oscar, die daar speelt, en op tien met Julian, dan is dat alleen maar mooi voor mij", vertelt Ouazane bij ESPN. "Het is ook iets nieuws. In de jeugd was ik gewend om eigenlijk altijd te spelen, maar hier moet ik daar ook aan werken."

Ouazane wil zich daarbij niet verschuilen achter zijn leeftijd. "Ik ga die concurrentiestrijd gewoon aan, ondanks dat ik jong ben. Goed genoeg is oud genoeg. Als ik vind dat ik beter ben dan iemand anders, dan ziet de trainer dat ook wel, denk ik. En als ik mijn plek verdien, krijg ik dat ook te horen."

Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij zijn concurrenten respecteert. "Ik moet gewoon keihard werken, mijn mond houden en respect tonen voor degenen die spelen. Als ik op de bank zit, denk ik niet alleen maar: 'Ik had moeten spelen.' Natuurlijk wil iedereen spelen, maar je moet ook nadenken over wat het beste is voor de wedstrijd."

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Diego Pugno

Ajax ziet ook Pugno wegvallen: "Tot december moet het goed komen"

0
Marciano Vink

Vink ziet harde klap voor Ajax: "Hadden een goede formule gevonden"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Abdellah Ouazane
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax de topfavoriet tegen NEC: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Tadic emotioneel voor Ajax-terugkeer: "Het blijft mijn droomclub"

Ouazane vol vertrouwen bij Ajax: "Goed genoeg is oud genoeg"

Directeur ArenA over Overmars-gerucht: "Nog steeds spijt van"

Ajax ziet ook Pugno wegvallen: "Tot december moet het goed komen"

Vink ziet harde klap voor Ajax: "Hadden een goede formule gevonden"

Ajax zag Goes vertrekken: "Zo’n type hebben we hier nog niet"

Ajax krijgt opsteker richting NEC, Míchel deelt ook slecht nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws