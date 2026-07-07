Meldingen
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ouazane wil voor kans gaan bij Ajax: "Het is wel even wennen..."

Arthur
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane is tevreden met de kans die hij deze voorbereiding krijgt bij de hoofdmacht van Ajax. De talentvolle middenvelder maakt tijdens de voorbereiding deel uit van de selectie van de nieuwe hoofdtrainer Míchel en spreekt daar na afloop van het oefenduel met Panathinaikos vol waardering over. Dit seizoen hoopt hij vaker zijn opwachting te maken in Ajax 1, al blijft hij met beide benen op de grond.

Na de 1-3 nederlaag tegen Panathinaikos was Ouazane kritisch op het optreden van zijn ploeg. "Het is jammer van het resultaat, want we hebben verloren", spreekt Ouazane na afloop van de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos (1-3 nederlaag). "Ik wil ook niet zeggen dat we goed hebben gespeeld. We moeten natuurlijk kijken naar wat we niet goed hebben gedaan, ondanks dat het de eerste wedstrijd is. Er moet gewonnen worden om beter voorbereid het seizoen in te gaan."

Ondanks de teleurstellende uitslag kijkt Ouazane met een goed gevoel terug op de samenwerking met de nieuwe trainer. Vooral de manier waarop Míchel met de spelers omgaat, spreekt hem aan. "Hij straalt heel veel positiviteit uit en doet vaak mee in de rondo’s. Hij is heel aandachtig bezig met ons", vertelt Ouazane. Wel merkt de middenvelder dat de overstap naar een nieuwe technische staf enige aanpassing vraagt.

"Het is wel even wennen, want het is weer een andere trainer. Voor mij is het ook de eerste keer dat ik de voorbereiding met Ajax 1 mag draaien. Dat is een kans die ik van hem krijg en dat is mooi. Hij is een goed persoon met een goed hart en hij heeft een winnaarsmentaliteit", besluit hij bij AjaxShowtime.

Gerelateerd:
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena

'Sean Steur (18) maakt transfer, contractduur bekend gemaakt'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Abdellah Ouazane
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Wout Weghorst na zijn benutte strafschop

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane over trainer Míchel: "Hij vraagt hulp aan zijn assistenten"

0
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal

Wout Weghorst lacht: "Daar is inmiddels ook genoeg over gezegd"

0
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"

0
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

Ouazane wil voor kans gaan bij Ajax: "Het is wel even wennen..."

'Sean Steur (18) maakt transfer, contractduur bekend gemaakt'

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

'Edson Álvarez staat voor opmerkelijke stap naar de Bundesliga'

'Transfer Steur geschenk uit de hemel': "Na wanbeleid bij Ajax.."

Ajax verliest oefenwedstrijd: "Verdediging laat te wensen over"

Ouazane over trainer Míchel: "Hij vraagt hulp aan zijn assistenten"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws