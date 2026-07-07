Ouazane wil voor kans gaan bij Ajax: "Het is wel even wennen..."

Abdellah Ouazane is tevreden met de kans die hij deze voorbereiding krijgt bij de hoofdmacht van Ajax. De talentvolle middenvelder maakt tijdens de voorbereiding deel uit van de selectie van de nieuwe hoofdtrainer Míchel en spreekt daar na afloop van het oefenduel met Panathinaikos vol waardering over. Dit seizoen hoopt hij vaker zijn opwachting te maken in Ajax 1, al blijft hij met beide benen op de grond.

Na de 1-3 nederlaag tegen Panathinaikos was Ouazane kritisch op het optreden van zijn ploeg. "Het is jammer van het resultaat, want we hebben verloren", spreekt Ouazane na afloop van de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos (1-3 nederlaag). "Ik wil ook niet zeggen dat we goed hebben gespeeld. We moeten natuurlijk kijken naar wat we niet goed hebben gedaan, ondanks dat het de eerste wedstrijd is. Er moet gewonnen worden om beter voorbereid het seizoen in te gaan."

Ondanks de teleurstellende uitslag kijkt Ouazane met een goed gevoel terug op de samenwerking met de nieuwe trainer. Vooral de manier waarop Míchel met de spelers omgaat, spreekt hem aan. "Hij straalt heel veel positiviteit uit en doet vaak mee in de rondo’s. Hij is heel aandachtig bezig met ons", vertelt Ouazane. Wel merkt de middenvelder dat de overstap naar een nieuwe technische staf enige aanpassing vraagt.

"Het is wel even wennen, want het is weer een andere trainer. Voor mij is het ook de eerste keer dat ik de voorbereiding met Ajax 1 mag draaien. Dat is een kans die ik van hem krijg en dat is mooi. Hij is een goed persoon met een goed hart en hij heeft een winnaarsmentaliteit", besluit hij bij AjaxShowtime.