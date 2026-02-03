Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

Jong Ajax won maandagavond met 2-1 van Willem II en Abdellah Ouazana (17) nam de winnende treffer voor zijn rekening. De talentvolle middenvelder, die vorig jaar nog in verband werd gebracht met een overstap naar Real Madrid, was blij met zijn belangrijke doelpunt.

"Super lekker", reageerde hij voor de camera van ESPN. "Ik was vandaag al twee keer dichtbij. Met deze goal ben ik belangrijk voor het team. Dat is het belangrijkste met de drie punten. We zijn al lang in het seizoen. Als je hem op deze manier kunt maken en het team kunt helpen, voelt dat extra lekker. Ik ben blij met mijn eerste doelpunt en nu op naar meer", vervolgt Ouazane vastberaden.

"We weten allemaal dat we de tweede seizoenshelft iets anders willen gaan doen. Vooral het vechten, het harde werken", legt hij uit. "We werken voor elkaar. We maken overtredingen voor elkaar. We laten zien waarom de drie punten vandaag voor ons waren", aldus Ouazane, die hoopt dat uiteindelijk - net als zijn generatiegenoten Sean Steur en Rayane Bounida - de stap naar Ajax 1 kan maken. "Natuurlijk hoop je op minuten. Zij vinden ook dat ik fitter moet worden en meer moet spelen om het negentig minuten vol te houden om die grote stap te zetten."