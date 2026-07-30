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Ouazane wordt gevreesd: "Als hij maar niet meedoet dit weekend"

Sara
bron: #DoneDeal Podcast
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Timo Letschert is niet verbaasd dat Abdellah Ouazane ineens schittert bij Ajax tijdens de voorbereiding. De oud-verdediger loopt mee in de jeugd van FC Utrecht en hoort daar iedereen al praten over het zeventienjarige toptalent. 

"Elke jeugdtrainer bij FC Utrecht had stress als we met de O16, O17 of O19 tegen Ajax speelden. Als hij maar niet meedoet dit weekend. Voor je het weet schiet hij een bal in de kruising of dribbelt hij langs een paar gasten. Hij besliste gewoon elke wedstrijd", zegt Letschert in #DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur.

Ouazane heeft tot nu toe een uitstekende indruk achtergelaten bij Ajax. De zeventienjarige middenvelder stond in de basis tegen Burnley en bekroonde zijn optreden met een doelpunt.

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