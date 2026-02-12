Ouazane zag transfer afketsen: "Dat was echt een harde klap"

Abdellah Ouazane maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Ajax in het bekerduel met Excelsior Maassluis, maar het had niet veel gescheeld of hij had niet meer in Amsterdam gespeeld. De zeventienjarige middenvelder werd namelijk begeerd door Real Madrid.

"Ik had op dat moment nog geen contract bij Ajax, dus dan ga je wel nadenken", vertelt Ouazane in gesprek met Ajax Life. "Willen we dit? Is dit een kans? Veel mensen zullen zeggen: waarom nu al, op deze leeftijd? Maar Real Madrid is wel de grootste club ter wereld."

"En de jeugd van Real Madrid is ook heel goed", meent hij. "Ik speelde vaak genoeg tegen ze. Maar puntje bij paaltje kwam ik niet door de medische keuring. Dat was heel teleurstellend. Echt een harde klap. Na een traject van drie weken om alles te checken, kreeg ik te horen dat het niet doorging. Daar had ik nooit rekening mee gehouden. Dus daar stond ik met lege handen. Ik had niks. En de voorbereiding op het nieuwe seizoen was overal al begonnen."

Ouazane kreeg uiteindelijk alsnog een contract bij Ajax en speelt dit seizoen zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong Ajax. "Ze wilden het me een nieuwe kans geven", is hij dankbaar.