Ouazane zag transfer naar Real Madrid afketsen: "Zware periode"

Ouazane was afgelopen zomer hard op weg een droomtransfer naar Real Madrid te maken, maar de deal ketste plotseling toch af. "Het was een zware periode. Uiteindelijk zat ik twee maanden zonder club, hoe dat allemaal is gegaan is een lang verhaal", blikt de zestienjarige Ouazane terug bij ESPN. "Maar lang verhaal kort: uiteindelijk is de transfer niet doorgegaan vanwege medische problemen."

De aanvallende middenvelder tekende niet veel later alsnog een nieuwe contract bij Ajax. "Ik ben blij dat ik bij Ajax kan spelen en dat het vertrouwen meteen weer terug was. Ik wil hier verdergaan, om uiteindelijk in de Johan Cruijff ArenA te staan", blikt hij vooruit. "Al met al een drukke zomer. Maar ik ben blij dat ik nu voor Ajax kan spelen, de druk is eraf."