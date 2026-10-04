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Oud-Ajacied (21) maakt indruk in de Serie A: "Blijft heel bijzonder"

Thomas
bron: Voetbal International
Olaf Gorter
Olaf Gorter Foto: © BSR Agency

Olaf Gorter maakt dit seizoen voorzichtig naam in de Serie A. De 21-jarige middenvelder, die in het verleden uitkwam voor Jong Ajax, verruilde Amsterdam in 2024 voor US Lecce en kreeg daar inmiddels zijn eerste minuten op het hoogste niveau. Tegen Venezia was hij zelfs trefzeker, terwijl hij ook al tegenover grote namen uit het internationale voetbal stond.

Gorter doorliep een bijzonder traject richting het profvoetbal. Hij werd geboren in Amsterdam, maar groeide door het werk van zijn vader grotendeels op in Singapore en Australië. Uiteindelijk belandde hij via BFC in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij onder meer samenspeelde met Jorrel Hato, Silvano Vos, Mika Godts en Gerald Alders. Vooral Hato maakte destijds al indruk. "Hato was een jaar jonger dan ik, maar je zag al snel hoeveel talent hij had. Hij was fysiek zo sterk en snel, maar daarnaast ook nog goed aan de bal. Hij had toen al alles wat een moderne verdediger nodig heeft", vertelt Gorter aan Voetbal International. Ook Godts bleef hem bij. "Mika kon vanuit het niets iets creëren. Het was genieten om met hem op het veld te staan."

Na 21 wedstrijden voor Jong Ajax besloot Gorter in de zomer van 2024 voor een avontuur in Italië te kiezen. "Lecce was op zoek naar een nummer 6 en was bij mij uitgekomen. Ik zag het als een mooie kans. Een heel andere omgeving, ander soort voetbal. Voetbal dat misschien wel beter bij mij past", legt hij uit in gesprek met Voetbal International

Via de Onder 20 werkte hij zich snel richting de hoofdmacht, waarna hij op San Siro zijn debuut mocht maken tegen AC Milan. Daar kreeg hij onder anderen Adrien Rabiot en Ruben Loftus-Cheek tegenover zich. "Fysiek allebei twee koppen groter, dus ik moest het wel hebben van het voetballende gedeelte." Ook Luka Modric was aanwezig, al bleef de Kroaat op de bank. "Ik heb hem achteraf nog wel een handje gegeven." 

Dit seizoen begon Gorter direct in de basis tegen Venezia en luisterde hij dat optreden op met een doelpunt. Niet veel later stond hij tegenover AS Roma, waarna hij ook nog sprak met Donyell Malen en Marten de Roon. "Heel aardige gasten. Sta je daar als jonge jongen ineens met dat soort spelers te praten. Langzaam wennen dat soort dingen, maar het blijft heel bijzonder", aldus Gorter. De middenvelder zat daarna enkele wedstrijden op de bank, maar hoopt na de interlandperiode opnieuw zijn kans te grijpen.

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