Oud-Ajacied (21) maakt indruk in de Serie A: "Blijft heel bijzonder"

Olaf Gorter maakt dit seizoen voorzichtig naam in de Serie A. De 21-jarige middenvelder, die in het verleden uitkwam voor Jong Ajax, verruilde Amsterdam in 2024 voor US Lecce en kreeg daar inmiddels zijn eerste minuten op het hoogste niveau. Tegen Venezia was hij zelfs trefzeker, terwijl hij ook al tegenover grote namen uit het internationale voetbal stond.

Gorter doorliep een bijzonder traject richting het profvoetbal. Hij werd geboren in Amsterdam, maar groeide door het werk van zijn vader grotendeels op in Singapore en Australië. Uiteindelijk belandde hij via BFC in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij onder meer samenspeelde met Jorrel Hato, Silvano Vos, Mika Godts en Gerald Alders. Vooral Hato maakte destijds al indruk. "Hato was een jaar jonger dan ik, maar je zag al snel hoeveel talent hij had. Hij was fysiek zo sterk en snel, maar daarnaast ook nog goed aan de bal. Hij had toen al alles wat een moderne verdediger nodig heeft", vertelt Gorter aan Voetbal International. Ook Godts bleef hem bij. "Mika kon vanuit het niets iets creëren. Het was genieten om met hem op het veld te staan."

Na 21 wedstrijden voor Jong Ajax besloot Gorter in de zomer van 2024 voor een avontuur in Italië te kiezen. "Lecce was op zoek naar een nummer 6 en was bij mij uitgekomen. Ik zag het als een mooie kans. Een heel andere omgeving, ander soort voetbal. Voetbal dat misschien wel beter bij mij past", legt hij uit in gesprek met Voetbal International.